"Chief Entertainment Officer": Dieter Bohlen wird das neue Gesicht von freenet

Dieter Bohlen geht neue Wege - Sprungbrett für Netflix-Karriere?

Nachdem Dieter Bohlen beinahe zwei Jahrzehnte lang als Chefjuror von "DSDS" das deutsche Fernsehpublikum mit seiner offenen und direkten Art begeistert hat, wurde kürzlich bekannt gegeben, dass seine Zusammenarbeit mit dem Sender RTL nicht noch einmal verlängert wird. Doch der "Pop-Titan" hat bereits neue Pläne für seine Karriere in der Medienbranche: Das Telekommunikationsunternehmen freenet macht Bohlen zu seinem neuen Werbegesicht und "Chief Entertainment Officer". Das Ziel der Kooperation ist es, freenet zu einer großen öffentlichen Präsenz zu verhelfen und dem Unternehmen einen Status als bekannte Consumer-Marke zu verschaffen.

Nach Ansicht des Focus könnte sich auf Bohlens Seite hinter dem Coup sogar ein noch größeres langfristiges Ziel verbergen: Da freenet Partner von Netflix ist, könnte die Verbindung zu dem Unternehmen für Bohlen den Weg bereiten, um in das Programm des großen Streaming-Anbieters zu gelangen.

Marketing-Chef von freenet verspricht sich verstärkte Werbepräsenz

Als neuer "Chief Entertainment Officer" ist es Bohlens Aufgabe, die Bekanntheit der Marke freenet in ihren drei Kernkompetenzen Mobilfunk, Internet und TV-Entertainment durch seine Medienpräsenz zu steigern. Jan Egert, Marketing-Chef von freenet, äußerte sich gegenüber bigFM wie folgt: "Erstmalig rücken wir die Dachmarke freenet in den Mittelpunkt unserer Kommunikation. Durch diese Kampagnenstruktur gepaart mit unserem Werbepartner Dieter Bohlen erzielen wir eine größere Präsenz, einen höheren Werbedruck. So können wir die Marke freenet als Consumer-Marke bekannter machen und mit allen Produktmarken und Kategorien verbinden."

Nach Egerts Ansicht habe das Unternehmen mit Dieter Bohlen als Werbegesicht die ideale Wahl getroffen, da dessen laute und unverblümte Art das Wesen von freenet sehr gut repräsentiere. "Wir sind als Marke ja auch gerne mal lauter", wie Egert sagt. Der Start für die eigentliche Kampagne mit Dieter Bohlen ist für Mitte September angesetzt, die Kooperation soll laut bigFM bis zum 22. Dezember 2021 laufen.

