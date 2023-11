Freie Tage

Im Schnitt hat jeder deutsche Arbeitnehmer 29 Tage Urlaub im Jahr. Doch nicht überall gibt es gleich viele Urlaubs- und Feiertage. Abhängig ist die Zahl der freien Tage auch vom Bundesland, in dem der Arbeitnehmer lebt.

Freie Tage in Deutschland

Wie viel Urlaub Arbeitnehmern bei einer Fünf-Tage-Woche mindestens zusteht, ist im Bundesurlaubsgesetz festgelegt. Die Zahl beläuft sich auf 20 Tage im Jahr. Zusätzlich zu diesen 20 Urlaubstagen existieren neun nationale Feiertage, die bundesweit einheitlich sind, wie das Bundesministerium des Innern und für Heimat berichtet. Damit haben Arbeitnehmer an mindestens 29 Tagen im Jahr frei. Doch die genaue Anzahl der Urlaubs- beziehungsweise der Feiertage unterscheidet sich je nach tarifvertraglicher Vereinbarung oder sogar nach Bundesland. Außerdem können Aspekte wie Branche, Größe des Unternehmens oder aber auch Geschlecht und Alter für die Anzahl freier Tage im Jahr entscheidend sein, wie eine Studie von Gehalt.de zeigte.

Freie Tage nach Region

Da die Urlaubtage stark variieren, fokussiert sich der folgende Abschnitt zunächst auf die Anzahl der Feiertage. Neben den neun bundesweit festgelegten Feiertagen existieren in unterschiedlichen Regionen Deutschlands zusätzliche Feiertage - denn im Allgemeinen sind Feiertage Ländersache. Dabei ist Bayern das Bundesland mit den meisten Feiertagen, denn hier können sich Arbeitnehmer über 12 Feiertage freuen - wer in einer Gemeinde mit überwiegend katholischer Bevölkerung lebt, für den kommt zusätzlich der 15. August (Mariä Himmelfahrt) als Feiertag hinzu. Die Zahl ist im bayerischen Feiertagsgesetz (FTG) festgelegt, wie das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration erklärt. Möchte man sich in Bayern noch einen Tag mehr gönnen, so lohnt sich ein Umzug nach Augsburg. Die bayerische Stadt verfügt nämlich über die meisten Feiertage in ganz Deutschland. In Augsburg haben Arbeitnehmer auch am 8. August frei, wenn in der Stadt das "Friedensfest" gefeiert wird, wie aus der Liste des Bayerischen Staatsministeriums weiter hervorgeht. Damit ist der 8. August der einzige Feiertag, der in einem Landesgesetz niedergeschrieben ist und ausschließlich innerhalb der Stadtgrenzen gilt. Das bedeutet allerdings auch, dass es nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern auch innerhalb der Bundesländer regionale Unterschiede gibt.

Doch nicht nur in Augsburg beziehungsweise Bayern variiert die Zahl der Feiertage, denn auch andere Bundesländer besitzen einzigartige Feiertage. So ist beispielsweise Berlin neben Mecklenburg-Vorpommern das einzige andere Bundesland, in welchem der Weltfrauentag als Feiertag gewertet wird. Aber auch Thüringen kann mit einem einzigartigen Feiertag punkten: dem Weltkindertag. Sachsen ist das einzige Bundesland, in welchem der Buß- und Bettag ein Feiertag ist. Neben der katholischen Gemeinden Bayerns ist auch im Saarland Mariä Himmelfahrt ein Feiertag.

Meiste mögliche freie Tage in Bayern

Diese und weitere Unterschiede sind auch das Ergebnis einer Untersuchung von Gehalt.de in Zusammenarbeit mit Reiseexperten von Urlaubsguru. Im Rahmen der Studie wurden 233.691 Datensätze aus dem Jahr 2022 unter die Lupe genommen. Auch die Experten kamen dabei zu dem Schluss, dass Bayern das Bundesland mit den meisten möglichen freien Tagen ist, schließlich haben Menschen hier im Schnitt 41,3 freie Tage im Jahr. Darüber hinaus konnte die Untersuchung Baden-Württemberg und das Saarland als weitere Bundesländer mit vielen freien Tagen identifizieren, denn hier haben Arbeitnehmer zwölf gesetzliche Feiertage zur Verfügung. Im Schnitt können sie sich hier über 40,8 und 40,2 freie Tage im Jahr freuen. Andere Bundesländer hingegen besitzen dieses Privileg laut der Untersuchung nicht, denn obwohl der Weltfrauentag am 8. März in Mecklenburg-Vorpommern ein Feiertag ist, landet das norddeutsche Bundesland mit 10 gesetzlichen Feiertagen und insgesamt 37,4 freien Tagen dennoch auf dem letzten Platz.

Laut der Auswertung hängen die freien Tage allerdings auch von anderen Faktoren ab, so beispielsweise von der Unternehmensposition: Fachkräfte in Deutschland verfügen im Schnitt über 28,2 und Führungskräfte über 29,5 Urlaubstage im Jahr. Außerdem stehen weiblichen Beschäftigten rund 27,6 Urlaubstage, männlichen Beschäftigten hingegen 28,8 Urlaubstage zur Verfügung.

In diesen Branchen hat man besonders wenig Urlaub

Auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Branchen stellten die Experten weitere Unterschiede fest. So profitieren Angestellte in der Investitionsgüterbranche mit 30,5 Tagen von den meisten Urlaubstagen in Deutschland. Mit rund 29,4 Tagen können sich Mitarbeiter der Chemie und Verfahrens- und Halbleitertechnik über ähnlich viele Urlaubstage freuen. Beschäftigte in Hotels und Gaststätten sowie Angestellte in der Callcenter-Branche erhalten hingegen fast fünf Urlaubstage weniger. Auch Einzelhändler, Handwerker und Angestellte in sozialen Einrichtungen haben mit rund 27 Tagen vergleichsweise wenige Urlaubstage.

Vergleicht man nun spezifische Berufe miteinander, so führen Filialleiter von Banken beziehungsweise Chefärzte und niedergelassene Ärzte mit 30,4 bzw. 30,3 Urlaubstagen die Liste an. Das Schlusslicht bilden Friseure mit 23,6 Tagen.

Die Größe spielt eine Rolle

Auch die Größe des Unternehmens spielt bei der Menge der Urlaubstage eine Rolle. Kleine Firmen mit bis zu 100 Beschäftigten bieten im Schnitt 27,4 Urlaubstage an. Mittlere Unternehmen mit bis zu 1.000 Beschäftigten heben sich hiervon deutlich ab und gewährleisten durchschnittlich 29,1 Tage. Großkonzerne mit mehr als 1.000 Beschäftigten können durchschnittlich mit rund 29,5 Urlaubstagen werben.

Redaktion finanzen.net