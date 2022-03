Enpal: Deutsches Startup ist Europas erfolgreichstes Energie-Unternehmen

Deutsches Solar-Startup auf Platz fünf der wachstumsstärksten Firmen Europas

Anfang März veröffentlichte die Financial Times in Kooperation mit Statista im sechsten Jahr in Folge ihre Liste Europas wachstumsstärkster Unternehmen (FT 1000). Diese orientiert sich an den Einnahmen der Firmen. Deutschlandweit führt das Solar-Startup Enpal die Liste an - und auch international schafft es Enpal in der Branche der Energie-Firmen auf den ersten Platz. Im branchenübergreifenden europaweiten Ranking liegt Enpal auf Platz fünf. Enpals durchschnittliche Wachstumsrate der vergangenen drei Berechnungsjahre liegt bei 386,88 Prozent. 2017 hatte Enpal genau neun Angestellte, 2020 waren es bereits 365.

Enpals Konzept: Solaranlagen zur Vermietung

Das Geschäftsmodell von Enpal beruht darauf, europaweit Solaranlagen nicht zum Verkauf, sondern zur Vermietung - inklusive Wartung - anzubieten. Seit 2019 gehört das Startup dem Informationsportal E-Fahrer zufolge zu den europäischen Marktführern für Mietlösungen im Bereich Photovoltaik. Gegründet wurde Enpal im Jahr 2017 von Mario Kohle, Viktor Wingert und Jochen Ziervogel. Kohle wird zum Unternehmenskonzept auf der Firmenwebsite wie folgt zitiert: "Wollen wir weiter den großen Stromkonzernen unser Geld schenken, anstatt uns unabhängig von schmutziger Energie zu machen? Wollen wir der Zerstörung unseres Planeten weiter zusehen? Mit Enpal machen wir alle Hausbesitzer zu eigenen Produzenten grüner und günstiger Energie." 2020 beliefen sich die Einnahmen des Startups auf rund 56,1 Millionen Euro.

Das finnische Startup Swappie führt das branchenübergreifende Ranking an

Europaweit am wachstumsstärksten ist mit einer Wachstumsrate von 477,43 Prozent das finnische Unternehmen Swappie. Dieses ist eigenen Angaben zufolge die beliebteste Online-Anlaufstelle Europas für den (Ver-)Kauf gebrauchter Smartphones. Auf Platz zwei steht die Firma Kilo Health aus Litauen, den dritten und vierten Platz belegen die britischen Unternehmen OCI und OnlyFans, wobei OCI unter den Top fünf der Liste 2020 die höchsten Einnahmen (rund 568,3 Millionen Euro) generieren konnte. Unter die Top zehn schaffte es neben Enpal mit dem Entsorgungsfachbetrieb MR Consulting (Platz sechs) noch ein weiteres deutsches Unternehmen.

Die geringste Wachstumsrate in der Liste weist mit 36,55 Prozent die 2013 gegründete italienische Firma Laca Trade auf.

Nur wenige Unternehmen halten sich über mehrere Jahre in der Liste

Alle Unternehmen in den Top 10 der wachstumsstärksten Unternehmen Europas stehen 2022 zum ersten Mal auf der Liste. Erst auf Platz 67 befindet sich mit der spanischen Firma Making Science ein Unternehmen im Ranking, das auch in den vergangenen beiden Jahren von der Financial Times und Statista gelistet wurde. Insgesamt schafften es nur 117 Unternehmen zum dritten Mal in Folge in die Liste.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Making Science Group SA Bearer Shs Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Making Science Group SA Bearer Shs Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Making Science Group SA Bearer Shs

Bildquellen: Outflow_Designs / Shutterstock.com, Johannes Kornelius / Shutterstock.com