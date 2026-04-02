DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 -0,6%Nas21.879 +0,2%Bitcoin59.977 +0,1%Euro1,1526 ±0,0%Öl110,3 +1,0%Gold4.666 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Allianz 840400 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Microsoft 870747 BASF BASF11 ExxonMobil 852549 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
Zu viele ETFs im Depot? Warum mehr Fonds nicht immer mehr Diversifikation bedeuten Zu viele ETFs im Depot? Warum mehr Fonds nicht immer mehr Diversifikation bedeuten
Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Führungskultur

Schlechte Führung und ihre Folgen: Wenn Unproduktivität zur Kettenreaktion wird

04.04.26 23:29 Uhr
Motivationskiller Chef: Alarmierende Studie zeigt - Schlechte Führung macht Mitarbeiter zu "schlechten Angestellten" | finanzen.net

Gelegentliche Unzufriedenheit mit der Führungsebene ist im Arbeitsleben keine Seltenheit. Wenn ein schlechter Führungsstil jedoch zur Normalität wird, wirkt sich das auch auf die Angestellten aus, wie eine aktuelle Studie belegt.

Kettenreaktion der Unproduktivität

Es ist allgemein bekannt, dass Führungskräfte einen großen Einfluss darauf haben, wie gut ein Team funktioniert. Wie genau sich schlechte Führungsstile auf die Mitarbeitenden auswirken hat eine Studie des Stevens Institute of Technology und der Universität von Illinois in den USA untersucht. Als schlechte Führung identifizierten die Forscher dabei insbesondere eine Führungskultur ohne Ermächtigungsverhalten: Die Führungskraft beteiligt ihre Mitarbeiter gar nicht oder kaum an Entscheidungen oder neuen Prozessen. Auch erkennt und fördert sie die individuellen Stärken der Teammitglieder nicht. Den Forschenden zufolge führe diese Form von Führung zur "Kettenreaktion der Unproduktivität": Die Mitarbeiter engagieren sich bei einem schlechten Chef weniger für das Unternehmen - und werden dadurch zu schlechten Angestellten.

Nicht alle Arbeitnehmenden sind gleich betroffen

Folglich leiden Mitarbeiter, denen die eigene Karriere wichtig ist, mehr unter einer schlechten Führung, als Mitarbeiter, denen vor allem die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes wichtig ist, so "Die Welt". Während Mitarbeiter, die sich eine Beförderung wünschen, sich bei einem schlechten Chef eher zurückziehen, erledigen Arbeitnehmer, die einfach ihren Job behalten wollen, ihre Aufgaben unverändert weiter.

Folgen schlechter Führung

Auch Bernhard Bachmann kommt in seiner Forschung zum Thema "Ethische Führung in Organisationen" zu sehr deutlichen Ergebnissen, die den Einfluss schlechter und unethischer Führung auf Betriebsklima und Motivation zeigen. Unter anderem nehmen seinen Ergebnissen zufolge in diesen Fällen das Wir-Gefühl und die Zusammenarbeit stark ab. Der Einfluss schlechter Führung könne sogar soweit reichen, dass sich Mitarbeiter krank melden, um dem Druck auszuweichen. Fehlzeiten durch Kurzkrankheiten und schlechte Führung ließen sich sich in den einzelnen Abteilungen als signifikant zusammengehörend nachweisen. Zugleich konnte Bachmann die enorme Bedeutung von Vertrauen und Integrität für gute Führung nachweisen.

Marina Schausbreitner, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: fizkes / Shutterstock.com