Videospiele

Videospiele bieten mehr als Unterhaltung. Laut Studien können sie entscheidende Fähigkeiten für den Berufsalltag fördern und für Herausforderungen stärken.

Gaming fördert kognitive Fähigkeiten

Gaming schärft strategisches Denken und kognitive Flexibilität. Laut der Studie "The impact of video games on career success" von Tandfonline steigern Videospiele Fähigkeiten wie Gedächtnisleistung, Problemlösung und Entscheidungsfindung, essenzielle Kompetenzen in der Arbeitswelt. Spiele wie "Civilization" oder "Age of Empires" erfordern strategisches Planen unter Unsicherheit, eine Fähigkeit, die in Berufen wie Projektmanagement oder Consulting gefragt ist.

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Besonders hervorgehoben wird, dass Gamer sich leichter auf neue Herausforderungen einstellen können. Diese Anpassungsfähigkeit ist das Resultat dynamischer Lernprozesse während des Spielens.

Multiplayer-Games als Trainingsfeld für Soft Skills

Moderne Multiplayer-Spiele wie "League of Legends" oder "Overwatch" erfordern präzise Kommunikation, das Setzen gemeinsamer Ziele und schnelles Reagieren auf Veränderungen. Spieler verbessern dadurch soziale Fähigkeiten, die in Berufsfeldern wie Teamleitung oder im Vertrieb wertvoll sind. Spieler lernen in Gruppen, Konflikte effizient zu lösen und Rollen klar zu definieren, so der Forschungsartikel auf Tandfonline. Diese Soft Skills sind gerade in agilen Arbeitsumfeldern unverzichtbar.

Durch Herausforderungen stärker werden

Videospiele bieten eine Umgebung, in der Fehler keine Konsequenzen haben außer, dass der Spieler daraus lernt. Diese Herangehensweise an Herausforderungen fördert die Entwicklung von Resilienz und Stressmanagement. Spiele wie "Dark Souls" oder "Sekiro" setzen gezielt auf das Überwinden von Rückschlägen und belohnen Beharrlichkeit und Anpassungsfähigkeit.

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Auch das kreative Problemlösen wird durch Spiele wie "Minecraft" gefördert. Gamer profitieren davon, ungewöhnliche Lösungswege auszuprobieren, eine Fähigkeit, die im Innovationsmanagement besonders gefragt ist.

Spielerisch Kompetenzen erweitern

Die Bedeutung von "Serious Games" in der beruflichen Weiterbildung nimmt stetig zu. Diese Spiele simulieren reale Arbeitssituationen, etwa das Krisenmanagement in Unternehmen oder komplexe Verhandlungen. Laut einem Bericht von imc steigern solche gamifizierten Ansätze nicht nur die Motivation der Teilnehmer, sondern ermöglichen auch nachhaltige Lernerfolge. Beispiele aus der Praxis zeigen, wie Unternehmen Gamification nutzen, um den Wissenstransfer zu fördern und die Akzeptanz neuer Technologien zu steigern. Dies wird besonders in Branchen wie der Automobilindustrie oder dem Gesundheitswesen genutzt, wo praktisches Lernen entscheidend ist.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.net