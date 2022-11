CEOs plaudern aus dem Nähkästchen: Diese vier Skills verbessern die Karrierechancen

Über 1.000 Interviews hat Moderator Robert Reiss in den letzten 15 Jahren für seine Sendung "The CEO Show" mit Führungspersonal aus allen Branchen geführt: von den Dunkin-Marken durch alle Geschäftsfelder bis hin zu LinkedIn haben die CEOs ihre Erfahrungen und Tipps geteilt. In einem CNBC-Gastbeitrag erklärt Reiss, welche vier Skills den CEOs zufolge besonders gute Karrierechancen bedeuten.

In allen Interviews habe sich herauskristallisiert, dass "wandelbare" Angestellte als besonders erfolgreich und effizient betrachtet und daher auch am ehesten befördert werden. Was zeichnet "wandelbare" Angestellte aber aus?

1. Eigeninitiative

Reiss empfiehlt, immer die Aufgabe zu wählen, die sonst keiner machen will. Lori Fouche, die die Versicherungsfirmen Fireman’s Fund Insurance Company und Prudential Group Insurance leitet, habe ihm berichtet, sich in ihrer Laufbahn immer für die schwierigsten Aufgaben entschieden zu haben. Solche Eigeninitiative zeigt, dass der oder die Angestellte allem gewachsen ist.

2. Von anderen lernen können

Als besonders erfolgreich gelten bei den CEOs außerdem Angestellte, die immer wieder neue Methoden und Gewohnheiten übernehmen. Reiss zitiert "Whole Foods"-CEO John Mackey: "Ich versuche, aus jeder Situation und von jeder Person in meinem Umfeld etwas mitzunehmen." Auch andere CEOs hätten berichtet, bewährte Methoden aus ganz anderen Situationen und Branchen - wie etwa ihrer Zeit bei der Army - übernommen und damit große Erfolge erzielt zu haben.

3. Zuhören können

Zu der Einstellung, von anderen lernen zu können, gehört auch die Fähigkeit zum Zuhören. Insbesondere bei Besprechungen im Team, so Doug Conant aus der Führungsetage bei Campbell Soup gegenüber Reiss, solle man dem anderen zuhören - selbst, wenn diese einen vielleicht gerade unterbrochen haben. Werde man unterbrochen, bedeute dies meist, dass das Thema für die andere Person besonders wichtig ist. Es lohne sich, in solchen Momenten das Ego hinten anzustellen und zuzuhören.

4. Problemlösungskompetenz

Bei den CEOs galten Angestellte mit hoher Problemlösungskompetenz als besonders geeignet für eine Führungsposition. So solle man nie nur mit einem Problem zum Chef oder zur Chefin gehen und nachfragen, wie man dieses zu lösen hat, sondern vielmehr direkt selbst eine Lösung präsentieren. Ryder System-CEO Robert Sanchez etwa habe Reiss erzählt, schon vor seiner Beförderung bei der Kollegenschaft und in der Führungsetage als "Problemlöser" bekannt gewesen zu sein und dadurch deutlich mehr Karrierechancen geboten bekommen habe als seine Kolleginnen und Kollegen.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jacob Lund / Shutterstock.com