Karrieretipps

Zwischen Zielen und ihrer Umsetzung liegen oft Welten - Neujahrsvorsätze sind bei vielen Menschen schnell wieder vergessen. Die US-Wissenschaftlerin Katy Milkman kennt jedoch einige Tipps, wie man es schafft, sich neue Gewohnheiten schnell anzueignen.

Frische Starts als Katalysatoren

Laut Katy Milkman, Verhaltenswissenschaftlerin an der Wharton School der Universität von Pennsylvania, gibt es ideale Zeiten für die Bildung von Gewohnheiten und das Erreichen von Zielen. In ihrem Buch "How to Change" beschreibt sie sogenannte "frische Starts", wie Neujahr oder den Beginn einer neuen Woche, die als katalysierende Momente für Veränderungen dienen können. In einem Interview mit CNBC gibt sie einen Überblick über die von ihr vorgeschlagenen Techniken.

Milkman betont dabei jedoch, dass es keinen Einheitsansatz zur Änderung von Gewohnheiten gibt, aber sie schlägt verschiedene, durch Forschung unterstützte Methoden vor. Diese umfassen zum Beispiel die "Versuchungsbündelung", bei der unangenehme Aufgaben mit angenehmen Aktivitäten gekoppelt werden. So könne man etwa festlegen, seine Lieblingsserie nur noch während eines Workouts auf einem Crosstrainer anzusehen.

Konkrete Ziele festlegen

Das Schaffen neuer Gewohnheiten kann oft durch alltägliche Hindernisse erschwert werden. Um solche Herausforderungen zu meistern, empfiehlt Katy Milkman in ihrem Interview mit CBBC, Ziele in kleinere, handhabbare Schritte zu unterteilen. Anstatt sich vage vorzunehmen, mehr zu trainieren, solle man sich konkret auf drei Stunden pro Woche festlegen. Der nächste Schritt sei dann die Erstellung eines detaillierten Plans. Indem man genau festlegt, wann diese drei Stunden stattfinden sollen, schaffe man mentale Erinnerungen und binde sich stärker an das Ziel. Dies erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass man sein Vorhaben auch tatsächlich umsetze.

Im Schnitt 66 Tage, bis sich Gewohnheiten bilden

Laut einer Studie von Phillippa Lally vom University College London und anderen Wissenschaftlern dauert es im Durchschnitt 66 Tage, bis sich Gewohnheiten bilden, die genaue Dauer könne aber variieren. Praktische Empfehlungen für die Gewohnheitsbildung beinhalten regelmäßige Wiederholung, die Wahl eines konkreten Verhaltens und eines Auslösers sowie den Beginn mit einfachen Verhaltensänderungen. Wie die Webseite practicalhealthpsychology.com berichtet, hänge der Erfolg bei der Bildung von Gewohnheiten und dem Erreichen von Zielen nicht nur von der Willenskraft, sondern auch vom richtigen Timing, flexiblen Ansätzen und der Einbindung unterstützender Systeme ab. Indem man diese Erkenntnisse nutze, könne man die Chancen auf eine erfolgreiche Verhaltensänderung deutlich erhöhen.

Redaktion finanzen.net