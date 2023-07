Lebensweisheiten

Warren Buffett ist bekannt für seinen finanziellen Scharfsinn. Dabei hat der Starinvestor eine Reihe von Gewohnheiten, die mit zu seinem finanziellen Erfolg beigetragen haben.

Die lebende Legende der Finanzwelt

Warren Buffett ist einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Im Forbes-Ranking der reichsten Menschen der Welt 2023 belegt er mit einem Vermögen von 106 Milliarden US-Dollar den fünften Platz. Fast sein gesamtes Vermögen hat er sich selbst durch Aktieninvestitionen aufgebaut. Buffetts erfolgreiche Anlagestrategien, die er in zahlreichen Publikationen veröffentlichte und seine Kunst der Unternehmensbewertung machten ihn als "Orakel von Omaha" bekannt. Ob Investitionen, Geld oder das Leben, der mittlerweile 92-Jährige hat sich eine Reihe von Gewohnheiten angeeignet, die Stützpfeiler seines Erfolges sind.

In sich selbst investieren

Es gibt eine Investition, von der Warren Buffett sagt, dass sie das eigene Leben verändern wird - und diese Investition ist keine Aktie: "Die beste Investition, die man tätigen kann, ist in sich selbst", davon ist Buffett überzeugt. In einem Essay zum 100-jährigen Jubiläum von Forbes weist Buffett darauf hin, wie wichtig es ist die eigenen Schwächen anzugehen, um das eigene Potenzial voll nutzen zu können. Buffett selbst hatte lange Zeit Angst davor, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Als er erkannte, dass diese Schwäche ihn in seiner Karriere zurückhalten würde, schrieb er sich für einen Dale-Carnegie-Sprachkurs ein. Er lernte, dass gute Kommunikationsfähigkeit das Selbstvertrauen stärkt und dadurch den eigenen Wert steigern kann. Buffett ist überzeugt davon, dass die Investition in sich selbst eine wertvolle langfristige Investition ist, die sich in vielerlei Hinsicht auszahlt und die einem niemand nehmen kann.

Lebenslanges Lernen zahlt sich aus

Buffett ist ein starker Befürworter des lebenslangen Lernens. Seine Erfahrung hat ihn gelehrt: "Je mehr man lernt, desto mehr wird man verdienen". Deshalb verbringt er den größten Teil seines Arbeitstages allein in seinem Büro und liest. "Wissen baut sich auf, wie der Zinseszins", antwortete Buffett während einer Vorlesung an der Columbia University auf die Frage nach seinem Erfolgsgeheimnis. Deswegen sei er stets auf der Suche nach neuen Lernfeldern, die der Schlüssel zu neuem Wissen sein können. Gerade in einer Welt, die im ständigen Wandel ist, muss man mit der Veränderung mithalten können, um erfolgreich zu sein, betonte er 2022 in einem Brief an die Aktionäre der Berkshire Hathaway Inc. - und die stärkste Waffe, die man habe, sei der eigene Verstand.

Immer wieder hat der Starinvestor in der Vergangenheit das Lesen bestimmter Bücher empfohlen, um sich weiterzubilden. "Bei meinem Job geht es im Grunde darum, immer mehr Fakten und Informationen anzusammeln und ab und an zu schauen, ob das zu mehr Taten führt", berichtete Buffett einmal in einem Interview.

Wer liest und sich weiterbildet und zudem bei der Auswahl seiner Investitionen genaue Recherche betreibt, kann einerseits seine Beteiligungen besser verstehen und andererseits aus möglichen Fehlern der Vergangenheit lernen.

Die Masse ignorieren

Eines der berühmtesten Zitate von Warren Buffet: "Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind", ist zu seinem Credo geworden und hat sich als Gewohnheit des Starinvestors etabliert. Immer wieder kaufte der Investor dann am Markt nach, wenn die Anlegerstimmung am Boden und die Kaufgelegenheiten günstig waren. Immer wieder nahm er nicht dann Gewinne mit, wenn der breite Markt dies tat, sondern hielt langfristig an seinen Investitionen fest. Seine Investmentstrategie fußt darauf, unterbewerte Unternehmen mit "Value" zu kaufen, deren Geschäftsmodell er im Vorfeld genauestens unter die Lupe genommen hat. Von emotionalen Entscheidungen rät er unterdessen ab.

Der Gemeinschaft etwas zurückgeben

Als milliardenschwerer Investor sieht sich Buffett auch in sozialer Verantwortung. Daher hat er es sich zur Gewohnheit gemacht, regelmäßig einen Teil seines Vermögens zu spenden und damit der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Als Mitgründer von "The Giving Pledge" hat er sich verpflichtet, 99 Prozent seines Vermögens wohltätigen Zwecken zur Verfügung zu stellen. An dieses Versprechen hält er sich: Jedes Jahr spendet er Aktien seines Investmentvehikels Berkshire Hathaway unter anderem an die Bill & Melina Gates-Stiftung sowie an gemeinnützige Stiftungen seiner Kinder.

Bescheidenheit praktizieren

Trotz eines Milliardenvermögens praktiziert Warren Buffett einen bescheidenen Lebensstil. Er besitzt weder zahlreiche Immobilien noch reihenweise Fahrzeuge und auch über regelmäßige Luxusurlaube des Investors ist nichts bekannt. Stattdessen lebt er noch immer in seiner Heimatstadt Omaha - und zwar in dem Haus, für das er im Jahr 1958 31.500 US-Dollar ausgegeben haben soll. Inzwischen dürfte die Immobilie - nicht zuletzt dank ihres berühmten Eigentümers - ein Vielfaches dessen wert sein.

Auch im Job gibt sich Buffett bescheiden: Sein Jahresgehalt bei Berkshire liegt seit Jahrzehnten bei 100.000 US-Dollar, weder eine Gehaltserhöhung noch Boni gönnt sich der Starinvestor.



Redaktion finanzen.net