Statt Kurzarbeit: XING unterstützt den Mitarbeitertausch Schweizer Unternehmen

"Mitarbeitertausch by XING Schweiz" unterstützt Schweizer Unternehmen

Schweizer Unternehmen können sich während der schweren Corona-Zeit gegenseitig unterstützen, indem sie Mitarbeiter für einen gewissen Zeitraum tauschen. Denn während einige Firmen ihre Angestellten wegen eines Nachfragemangels in Kurzarbeit schicken müssen, haben andere Unternehmen mehr zu tun als üblich und infolgedessen einen erhöhten Personalbedarf. Das Online-Berufsnetzwerk XING, welches von New Work betrieben wird, unterstützt Schweizer Firmen in dieser Zeit, indem es den "Mitarbeitertausch by XING Schweiz" ins Leben rief.

Das Portal soll Unternehmern dabei helfen, sich mit anderen Firmen zu vernetzen und sich gegenseitig bezüglich personeller Engpässe oder Überschüssen zu ergänzen. XING Schweiz hat derzeit rund 1,1 Millionen Mitglieder.

So funktioniert der Mitarbeitertausch

Jeder Personalverantwortliche, der Kapazitäten für mindestens zwei Mitarbeiter hat oder zwei Mitarbeiter zur Verfügung stellen kann, kann der Gruppe beitreten. Da XING mit dieser Gruppe lediglich eine Austauschplattform zur Verfügung stellt, jedoch keine Vermittlerfunktion erfüllt, liegen die rechtlichen Rahmenbedingungen individuell bei den kooperierenden Unternehmen. XING stellt den Gruppenmitgliedern in seinen FAQs Informationen zu rechtlichen und vertraglichen Lösungen zur Verfügung, betont jedoch, dass keine Rechtsberatung stattfinden wird. Denkbar ist es, "das Arbeitsverhältnis beim abgebenden Arbeitgeber zu karenzieren oder mit der Garantie auf Wiedereinstellung zu beenden und beim aufnehmenden Arbeitgeber einen befristeten Arbeitsvertrag abzuschließen", so Kristina Knezevic, Country Manager XING Österreich zu "Leitbetriebe Austria". Die wichtigste Bedingung für einen Mitarbeitertausch ist jedoch, dass Angestellte dem Tausch freiwillig zustimmen.

Erste Erfolge in der DACH-Region

Neben dem Mitarbeitertausch by XING Schweiz gibt es dieselben XING-Gruppen für den gesamten DACH-Raum, sprich ebenso für Deutschland und Österreich. Wie XING berichtet, zeigen sich erste Erfolge. In der gesamten DACH-Region sollen laut XING bereits über 750 Geschäftsführer und Personalverantwortliche der Gruppe beigetreten sein.

Laut XING-Statistik soll es in Deutschland bisher "86 Vermittlungsanlässe" geben, von welchen etwa 70 Prozent Gesuche und 30 Prozent Gebote sind. In Deutschland gibt es derzeit in den südlichen Bundesländern die meisten Vermittlungsanfragen.

Eine Eishockeymannschaft zeigt, dass es funktioniert

Die Schweizer Eishockeymannschaft ZSC Lions zeigt, dass ein Mitarbeitertausch funktioniert. Die Spieler arbeiten derzeit in der Landwirtschaft und greifen einem Gemüsebauern unter die Arme, dem die Erntehelfer fehlen. Auch in Deutschland zeigte eine Kooperation zwischen der Fastfood-Kette McDonalds und ALDI Süd, dass dieses Konzept aufgeht. Dort unterstützten Angestellte von McDonalds den Discounter, welcher wegen hoher Kundennachfrage zu wenig Personal hatte.

