Platz 2: Andrew Bailey

Als Gouverneur der Bank of England erhält Andrew Bailey ein Grundjahresgehalt in Höhe von 495.000 britischen Pfund. Mit verschiedenen Benefits hat der Notenbankchef laut dem Geschäftsbericht 2023/2023 jedoch insgesamt 598.179 britische Pfund eingenommen (rund 707.167 Euro). Der Gouverneur der Bank of England bezog seinen Posten mitten in der Brexit-Phase und sollte die Wogen glätten, denn Bailey gilt als besonders risikoloser Gouverneur, der selten den offenen Schlagabtausch sucht. Seine Amtszeit endet am 15. März 2028.

Quelle: Bank of Egland, Bild: Bartosz Zakrzewski / Shutterstock.com