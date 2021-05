Soziale Ungleichheit: In diesen Berufen und Regionen ist die Gender Pay Gap besonders groß

Dass Frauen in Deutschland weniger verdienen als Männer, ist allgemein bekannt - die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen wird als Gender Pay Gap bezeichnet. Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat für 2020 einen historischen Wert ermittelt: Die Gender Pay Gap liegt mittlerweile bei 18 Prozent, was eine deutliche Verringerung im Vergleich zu den Werten der Vorjahre bedeutet. Bei diesem Wert handelt es sich um die sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap. Das bedeutet, dass für ihre Berechnung das Durchschnittsgehalt aller Männer in allen Positionen in Deutschland mit dem Durchschnittsgehalt aller Frauen verglichen wird.

Die unbereinigte Gender Pay Gap gibt Aufschluss darüber, wie viel mehr Geld Männer in Deutschland im Schnitt zur Verfügung haben, um ihr Leben zu gestalten. Dies kann insbesondere für Soziologen spannend sein. Wenn es darum geht, die Gehälter unabhängig von den beruflichen Chancen von Frauen in der Gesellschaft anzugleichen, ist diese unbereinigte Gender Pay Gap jedoch nicht sehr aufschlussreich. Daher hat sich das Portal Gehalt.de mit der comdirect-Initiative "finanz-heldinnen" zusammengeschlossen und anlässlich des Equal Pay Days 2020 die Equal Pay Studie 2020 veröffentlicht. Dafür wurden über 100.000 Gehaltsdaten verglichen.

Fachärztinnen verdienen zehn Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen

Die bereinigte Gender Pay Gap beträgt demnach in Deutschland 5,1 Prozent. Das bedeutet, dass eine Frau auf der gleichen Position mit den gleichen Aufgaben im Schnitt 5,1 Prozent weniger Gehalt verdient als ein Mann. In den einzelnen Branchen ist die Gender Pay Gap oft deutlich größer: So verdienen Frauen im Supermarkt im Schnitt rund zwölf Prozent weniger als Männer, im Einzelhandel für Bau und Einrichtung sind es 10,4 Prozent. Die Versicherungsbranche gehört ebenfalls zu den Branchen mit der größten Gender Pay Gap und zahlt Frauen im Schnitt 10,1 Prozent weniger als Männern. Fachärztinnen verdienen 9,3 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen; in Krankenhäusern allgemein verdienen die weiblichen Angestellten 8,3 Prozent weniger. In der männerdominierten IT-Branche verdienen weibliche Fachkräfte 6,2 Prozent weniger, auf den Leitungspositionen in dieser Branche beträgt die Gender Pay Gap mittlerweile noch 4,2 Prozent. Ebenfalls 4,2 Prozent weniger verdienen Pflegerinnen - und das, obwohl dieser Beruf zu großen Teilen von Frauen ausgeführt wird. Journalistinnen verdienen der Studie zufolge rund drei Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen, bei Angestellten im Kulturbereich sind es knapp 2,5 Prozent.

Die Biotechnologiebranche geht mit der geringsten Gender Pay Gap als verhältnismäßig gutes Vorbild voran und zahlt den männlichen Angestellten nur 0,8 Prozent mehr als den weiblichen Expertinnen.

In der ganzen Europäischen Union verdienen Frauen weniger als Männer

Ebenfalls untersucht wurde im Rahmen der Studie das Ausmaß der Gender Pay Gap in verschiedenen Regionen Deutschlands: Von allen Bundesländern schneidet Baden-Württemberg mit einer durchschnittlichen bereinigten Gender Pay Gap von 7,8 Prozent am schlechtesten ab. Den zweiten Platz belegt Rheinland-Pfalz mit einer Gap von 7,2 Prozent, auf Platz drei steht Sachsen, wo Männer im Schnitt 6,1 Prozent mehr verdienen. Unter den Bundesländern mit der geringsten Gender Pay Gap ist Mecklenburg-Vorpommern der Vorreiter: Hier werden Frauen im Schnitt nur 0,6 Prozent schlechter bezahlt als Männer. Bei der Betrachtung dieser Zahlen darf allerdings nicht vergessen werden, dass es sich bei den Daten um Mittelwerte handelt und die Gap in einigen Berufen daher kleiner oder noch größer ausfallen kann.

Dr. Philip Bierbach, CEO von Gehalt.de, erklärt in der Studie: "Im Jahr 2021 stellen wir in Deutschland noch Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen fest, die allein auf das Geschlecht zurückzuführen sind. Selbst in Branchen und Berufen mit hohem Frauenanteil gibt es zu selten eine gleichberechtigte Bezahlung."

Übrigens: Wie das Alumniportal Deutschland auf seiner Website erklärt, verdienen Frauen in der gesamten Europäischen Union weniger als Männer.

Gender Pay Gap: Entgelttransparenz-Politik und der historische Hintergrund

Als Begründung für die Benachteiligung der Frauen in Sachen Einkommen werden nicht selten die Kinderbetreuung, Schwangerschaften und andere ähnliche Gründe genannt. Um einer ungleichen Bezahlung aufgrund nicht vorhersehbarer familiärer Entwicklungen entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung im Jahr 2017 das "Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen" verabschiedet. Dieses besagt, dass Arbeitgeber ihre Entgeltstrukturen gegenüber den Angestellten offenlegen müssen und beinhaltet ein "Verbot der unmittelbaren und mittelbaren Entgeltbenachteiligung wegen des Geschlechts". Nach Paragraph 19 müssen Arbeitgeber, bei denen eine geschlechterdiskriminierende Entgeltstruktur offengelegt wird, die Bezahlung ihrer Mitarbeiter entsprechend anpassen.

Die Vorstellung von der Frau, die die Zeit bis zur Ehe mit einer Karriere "überbrückt", sei dem Alumniportal Deutschland zufolge immer noch im kollektiven Bewusstsein verankert. Laut den Experten muss dieses Bewusstsein einer "männlichen Höherwertigkeit" zunächst aufgelöst werden, bevor eine gleichberechtigte Entlohnung von Frauen erreicht werden kann.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hyejin Kang / Shutterstock.com