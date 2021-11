Auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen

Verschuldung vermeiden

Unnötige Ausgaben vermeiden

Soziales Umfeld einbinden

Kostendeckend arbeiten

Wer wenig Geld hat, muss umso mehr Zeit investieren

Zum Allrounder werden

Fazit

Wer sich selbständig machen will, braucht neben einer guten Idee auch eine solide finanzielle Ausstattung. Doch auch mit wenig Kapital ist der Traum vom eigenen Startup nicht automatisch ausgeträumt: Man muss nur einige Dinge beachten.Wer eine Geschäftsidee umsetzen will, bei der die eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse nützlich sind, hat bessere Chancen, auch mit geringer finanzieller Ausstattung erfolgreich zu sein. So eliminiert man die Abhängigkeit von außen und kann sich teure Berater sparen. Das Startup sollte also idealerweise durch das bereits verfügbare eigene Wissen getragen werden - Gründer, die ihre Fähigkeiten in eine Geschäftsidee einbringen, benötigen nur wenig externes Kapital.Wer sein Startup auf Pump finanziert, tut sich möglicherweise schwer, die fälligen Kredite zu bedienen. Denn ob sich die Geschäftsidee finanziell trägt, ist nicht gesichert. Dazu kommt die seelische Belastung, die mit regelmäßig anfallenden Kredittilgungen anfällt. Bevor man also bei der Bank um einen Kredit anfragt oder das eigene Konto überzieht, sollte man zunächst klein anfangen und die fälligen Ausgaben aus den ersten Umsätzen tätigen.Der Klassiker: Zu schnell zu viel wollen. Eine stylische Büroausstattung ist schön, bringt das Geschäft in der Anfangsphase aber nicht nach vorn. Büromöbel kann man zum Beispiel gebraucht kaufen, Visitenkarten müssen nicht teuer sein. Ohnehin kann man je nach Geschäftsidee möglicherweise auf die Anmietung von Büroräumen zunächst komplett verzichten, wenn sich die administrativen Tätigkeiten auch in einem Zimmer der bereits vorhandenen Räumlichkeiten durchführen lassen. Alternativ bieten sich Co-Working-Konzepte an, bei denen sich viele einen Arbeitsplatz teilen. Neben der finanziellen Ersparnis gewinnt man in diesem Umfeld auch Kontakte, die das eigene Business voran bringen könnten.Um Werbung für das eigene Geschäft zu machen, kann man in der Anfangszeit auf sein soziales Umfeld zurückgreifen. Wer Freunde und Familie in die Geschäftsidee einweiht und sie darum bittet, in ihren Netzwerken on- und offline Werbung für das Startup zu machen, spart sich hohe Marketingausgaben und aktiviert zudem das regionale Umfeld. Auch im beruflichen Umfeld können Freunde und Familie die Idee zum Thema machen und auf diesem Weg möglicherweise wichtige Geschäftskontakte herstellen.Die Kosten für das Produkt oder die Dienstleistung, die verkauft werden soll, dürfen nicht zu niedrig angesetzt sein. Zwar ist es üblich, in der Anfangszeit zunächst spezielle Konditionen anzubieten, um das Produkt am Markt zu etablieren und Kunden zu binden, allzu niedrig sollte man die eigenen Preise aber nicht kalkulieren. Einerseits verkauft man sich und seine Leistung dann unter Wert und erweckt möglicherweise den Eindruck, dass die Dienstleitung oder das Produkt qualitativ nicht hochwertig sind, andererseits muss man auch die eigenen Kosten decken. Kunden, die einmal von der Geschäftsidee überzeugt sind, akzeptieren möglicherweise auch eine spätere Anhebung der Preise, wenn der Unterschied zwischen Einstiegs- und Endpreis nicht zu massiv ist.Eine Millionen-Idee zu haben, die sich quasi von selbst verkauft, ist eher unwahrscheinlich. Gerade Gründer, die mit wenig Kapital den Traum vom eigenen Startup verwirklichen, müssen in anderer Währung zahlen: Zeit und Engagement. Vom Aufbau einer Community über die Entwicklung und Vermarktung des Produkts bis zur Kundenbetreuung - wer aus Kostengründen alles selbst übernimmt, muss bereit sein, viel Schweiß in die eigene Idee zu stecken. Ein Acht-Stunden-Tag mit arbeitsfreiem Wochenende ist (insbesondere in der Anfangszeit) wenig wahrscheinlich.Wer aus finanziellen Gründen keine externen Experten für verschiedene Geschäftsbereiche engagieren kann, muss deren Aufgaben selbst übernehmen. Das bedeutet, dass man sich im Vorfeld fit machen muss in den Bereichen Buchhaltung, Steuern und Gesetze, aber auch Marketing und Pressearbeit. Introvertierte Menschen müssen sich zudem mit dem Thema Kundenakquise besonders vertraut machen.Auch mit geringem Startkapital kann man den Traum vom Startup verwirklichen. Man sollte sich allerdings darüber im Klaren sein, dass der Verzicht auf externe Hilfe eine höhere Eigenleistung des Gründers bedeutet.Redaktion finanzen.net