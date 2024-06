Geld sparen im Urlaub

Urlaube können sehr teuer werden. Besonders die Flüge zehren oftmals schon einen Großteil des hart erarbeiteten Urlaubsbudgets auf. Gabelflüge sind ein geschickter Weg, Kosten zu sparen und unnötige Reisewege zu vermeiden.

Werte in diesem Artikel

Was sind Gabelflüge?

Ein Gabelflug ist eine Flugreise, die aus mehreren Teilen besteht und bei der die Reisenden ihre Reise an einem anderen Ort beenden, als sie begonnen haben. Gabelflüge werden oft als eine Möglichkeit genutzt, um Geld zu sparen oder um mehrere Ziele auf einer Reise zu besuchen. Dabei handelt es sich um zwei separate Flüge mit unterschiedlichen Abflug- und Ankunftsorten, aber oft kann es günstiger sein, solche Flüge zu buchen als einen Hin- und Rückflug zwischen denselben Flughäfen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass bei Gabelflügen möglicherweise zusätzliche Gebühren oder Einschränkungen gelten können, daher sollte man die Buchungsbedingungen sorgfältig lesen, bevor man sich für einen Gabelflug entscheidet.

Wie lassen sich günstige Flüge finden?

Um geeignete Flüge zu finden, die der gewünschten Reiseplanung entsprechen, lohnt es sich, Flüge über ein Vergleichsportal zu vergleichen. Diese Portale ermöglichen es Benutzern, Flüge basierend auf verschiedenen Kriterien wie Preis, Flugdauer, Fluggesellschaft, Abflug- und Ankunftsort, Zwischenstopps und Flugzeiten zu suchen und zu vergleichen. Skyscanner, Kayak und Expedia sind Beispiele für die bekanntesten Vergleichsportale. Das Online-Portal Testsieger-Berichte empfiehlt Kayak als das beste Flugportal, insbesondere in den Kategorien Preise und Preistransparenz. Das Online-Portal gabelflug.de lässt Benutzer sogar explizit nach Gabelflügen suchen. Diese Portale bieten oft auch die Möglichkeit, Flugangebote zu filtern und Benachrichtigungen zu erhalten, wenn ein gewünschter Flugpreis erreicht wird. Plant man zum Beispiel eine Rundreise durch Südafrika und fliegt von München aus los, würde sich zum Beispiel anbieten, einen Flug von München nach Kapstadt zu buchen und dann von Johannesburg nach München zurückzufliegen. So kann man das Land und die verschiedenen Städte besuchen, ohne erneut in die gleiche Stadt zurückzukehren.

Redaktion finanzen.net