Geldanlage

Der Geldexperte Ramit Sethi gibt Tipps dazu, was man unbedingt beim Vermögensaufbau beachten sollte und verrät, welcher Irrglaube weit verbreitet ist und Menschen um viel Geld bringt.

Investieren ist nicht Glücksspiel

Der selbsternannte Geldexperte Ramit Sethi hat mehrere Bücher über Vermögensaufbau geschrieben und bietet verschiedene Kurse an, die Menschen dabei helfen sollen, reich zu werden. Auf seiner Webseite gibt er einen Einblick in seine Philosophie: "Geld ist eine Frage der Psychologie. Wenn Sie die richtige Einstellung haben, klappt der Rest wie von selbst".

Investieren in den Aktienmarkt und Casino-Glücksspiel sind beide potenzielle Wege zum Reichtum, doch trotz ihrer Risiken sind sie nicht gleichzusetzen, wie Sethi laut "CNBC" feststellt. Diese Unterscheidung werde aber oft missverstanden, wie im Fall von Halima und David, einem verschuldeten Ehepaar, das in Ramit Sethis Podcast "I Will Teach You to be Rich" auftrat. Halima, die wenig über Finanzen weiß, setzt bei finanziellen Entscheidungen auf David, der regelmäßig aus seinem Gehalt investiert. Halima hingegen ist skeptisch gegenüber eigenen Investitionen für ihre Altersvorsorge, da sie Investitionen eher als Glücksspiel sieht.

Falsche Annahme von Investieren als Glücksspiel weit verbreitet

Dies sei ein Irrglaube, der laut Sethi sehr weit verbreitet sei. Laut einer Umfrage von MagnifyMoney gaben 55 Prozent der befragten US-Bürger an, dass sie der Meinung sind, dass Investieren mit Glücksspiel gleichzusetzen ist, schreibt "CNBC". Sethi betont stattdessen, dass Investieren ein wesentlicher Weg zum Vermögensaufbau ist.

Wie Sethi darlegt, können im Gegensatz zum Glücksspiel durchdachte Investitionsstrategien, wie die Diversifizierung von Anlagen und langfristiges Halten von Investitionen, das Risiko von Geldanlagen minimieren. Anfänger können beispielsweise durch Investmentfonds und ETFs einfach und mit geringerem Risiko in den Markt einsteigen. Es komme daher laut Sethi darauf an, wie man investiert. Investments in spekulative Anlagen wie Kryptowährungen und Start-ups seien riskanter und eher mit einem Glücksspiel gleichzusetzen.

Aktienmarkt laut Experte vorteilhaft

Langfristig gesehen zeige sich der Aktienmarkt trotz Schwankungen als vorteilhafter im Vergleich zum bloßen Aufbewahren von Bargeld, insbesondere unter Berücksichtigung der Inflation, so Sethi in dem Beitrag. Der Einstieg in die Welt der Investitionen könne anfangs einschüchternd sein, doch schon kleine Schritte, wie eine anfängliche Investition von einem Prozent des eigenen Einkommens, könnten langfristig erhebliche Vorteile bringen, so Sethi laut "CNBC". Investieren bietet laut dem Experten somit eine bedeutende Möglichkeit, die eigene sozioökonomische Zukunft positiv zu gestalten.

Nur 17 Prozent der Deutschen besitzen Aktien

In Deutschland ist die Zurückhaltung beim Investieren in den Aktienmarkt noch deutlich größer als in den USA. Einer Erhebung des Wall Street Journals zufolge besaßen im Jahr 2022 58 Prozent der US-Amerikaner Aktien. In Deutschland hingegen besaßen laut Statista im Jahr 2023 nur etwa 17 Prozent der über 14-Jährigen Anteilsscheine an Unternehmen oder Aktienfonds. Dieser Wert ist im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht gesunken.

