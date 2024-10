Gesundheit

Zu wenig Schlaf ist ungesund, das wissen die meisten Menschen. Aber auch eine Überdosis Schlummer kann schaden, zeigen Studien. Nach wie vielen Stunden ist man optimal ausgeruht - und warum?

Es kommt auf das richtige Gleichgewicht an

Nicht nur zu wenig Schlaf kann schädlich für Menschen sein, sondern auch zu viel Schlaf. "Auf das richtige Gleichgewicht zwischen Schlafen und Wachen kommt es an", erklärt der Schlafforscher Jürgen Zulley in einem Beitrag des Spiegel. Bei Langschläfern sei das Krankheitsrisiko und die Sterberate deutlich erhöht, heißt es weiter. Das bestätigen auch Untersuchungen aus den USA und Großbritannien - allerdings sei bislang nicht eindeutig geklärt, warum zu viel Schlaf schädlich wirkt, so Zulley. Mithin seien Menschen im Schlaf gar nicht so ruhig, wie es von außen wirkt. Stattdessen läuft der Körper auf Hochtouren: Erinnerungen werden verarbeitet, die Wundheilung beschleunigt sich, die Organe regenerieren. Dabei verbraucht der Körper fast genauso viel Energie wie in Wachphasen, erklärt der Schlafforscher. Das individuelle Schlafbedürfnis hängt zudem maßgeblich von den Erbanlagen ab. Es gibt Menschen, die mit fünf Stunden Schlaf auskommen, während andere zehn Stunden benötigen, um sich gut erholt zu fühlen, so ein Beitrag der Techniker Krankenkasse.

Wie viel Schlaf braucht der Körper?

Der Körper braucht für jede Phase des Lebens unterschiedlich viel Schlaf, so eine Forschung des "Beth Israel Deaconess Medical Center". Im Allgemeinen benötigen Kleinkinder ca. 12 bis 15 Stunden pro Tag, Kinder 10 bis 13 Stunden pro Tag und Jugendliche durchschnittlich 8,5 bis 9,5 Stunden. Die meisten Erwachsenen brauchen 7 bis 9 Stunden pro Nacht, manche Menschen benötigen auch nur 6 Stunden oder aber bis zu 10 Stunden Schlaf pro Tag.

Schlaf nachholen

Fehlender Schlaf lässt sich laut einer Studie des amerikanischen Schlafforschers David F. Dinges von der University of Pennsylvania in Philadelphia und seiner Kollegen nachholen, wie die TK berichtet. Wer nach ein paar kurzen Nächten einmal richtig ausschläft, gewinnt eine Menge Kraft zurück. Richtig fit ist man aber erst wieder, wenn man mehrere Tage ausreichend geschlafen hat.

Redaktion finanzen.net