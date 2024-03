Gut fürs Gehirn

Heilender Mittagsschlaf: Studie zeigt positiven Effekt des Powernaps

20.03.24 03:06 Uhr

Der Powernap am Mittag ist für viele der geheime Garant für die Ausdauer am Nachmittag. Nach nur wenigen Minuten können manche Menschen wieder so fit arbeiten wie am Vormittag. Eine Studie hat indes belegt, dass der beliebte Kurzmittagsschlaf auch langfristig gegen die Alterung des Gehirns wirken kann.

Jüngere Gehirne: Mittagsschlaf scheint sich zu lohnen Forscher des University College in London und der University of the Republic of Uruguay haben im Rahmen einer kürzlich erschienen Studie die DNA-Proben von etwa 380.000 Menschen zwischen dem 40. und dem 69. Lebensjahr untersucht. Eine Erkenntnis daraus: Das Gehirnvolumen von Menschen, die regelmäßig Mittagsschlaf halten, war um etwa 1,3 Prozent größer als jenes der Studienteilnehmer, die keinen Mittagsschlaf halten. Die Konsequenz: Die Gehirne der Mittagsschläfer waren 2,6 bis 6,5 Jahre jünger. Nicht zu oft und nicht zu lang Der Mittagsschlaf scheint außerdem gut für mehr Konzentration am Nachmittag zu sein, trotzdem fällt es natürlich vielen Menschen schwer, diesen in einen strukturierten Tag zu integrieren. Auch wenn der Mittagsschlaf nicht für alle untersuchten Areale des Gehirns eine Besserung aufzeigte, ist er für manche der Retter für den Nachmittag. Wer sowieso schon an den Mittagsschlaf gewöhnt ist, oder diesen gerne in die wöchentliche Routine integrieren möchte, der sollte jedoch bedenken, dass der optimale Powernap nicht länger als 30 Minuten dauern sollte. Powernap: Schützt wohl auch die Herzgesundheit Die oben genannte Studie war nicht die erste, die dem Mittagsschlaf die erwähnten positiven Effekte unterstellte. Eine ähnliche Studie der Universität von Lausanne in der Schweiz untersuchte die Wirkung des Mittagsschlafs auf die Herzgesundheit. Die leitende Ärztin der Untersuchung, Frau Dr. med. Nadine Häusler, fasste die Ergebnisse damit zusammen, dass Probanden, die ein oder zwei Mal in der Woche einen Mittagsschlaf halten, ein geringeres Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse im Körper haben. Wichtig auch hier: Nicht zu oft einen Powernap einlegen. Redaktion finanzen.net

