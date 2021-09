Ausbildung bei Tesla: 150 Azubis ab 2022

Aktien in diesem Artikel Tesla 637,30 EUR

Seit dem ersten Spatenstich steht die neue Gigafactory 4 Berlin-Brandenburg nicht nur bei den Tesla -Fans unter genauer Beobachtung. Auch für potentielle Arbeitnehmer kann der Autobauer aus den USA interessant werden. Nach Angaben von Business Insider sollen zu den bereits bestehenden Jobs weitere 12.000 Stellenangebote geschaffen werden. So ist vom Gießereimechaniker über den Werkzeugmeister bis hin zum Global Supply Manager für jeden etwas dabei. Zudem seien laut dem Nachrichtenmagazin "Stern" noch viele dieser Stellen unbesetzt. Auch Berufseinsteiger will Tesla mit Ausbildungsprogrammen und Dualen Studien-Angeboten nach Grünheide locken.

Die Ausbildung bei Tesla

Nach Angaben von "Zeit Online" sollen etwa 150 Azubis in circa zehn gewerblich technischen Berufen ab 2022 bei Tesla ausgebildet werden. Zunächst möchte das Unternehmen mit Lagerlogistikern und Fachinformatikern im Bereich Systemintegration starten. So werden laut Business Insider die mittlere Reife und gute Kenntnisse in den Bereichen Informatik, Mathematik und Englisch vorausgesetzt. Für die dreijährige Ausbildung stelle Tesla eine gute Vergütung, 30 Tage Urlaub sowie die Chance auf einen Anschluss-Job im Unternehmen in Aussicht. Auch ein vierjähriges duales Studium im Bereich Logistik soll der Autobauer in Kooperation mit einer regionalen Hochschule anbieten. Bewerbungen hierfür konnten laut Berichten der B.Z. bis Ende Juni über die Karriereseite des Unternehmens eingereicht werden. Im Spätsommer könne man sich dann voraussichtlich für den Ausbildungsstart 2022 bewerben.

Streitigkeiten beim Tarifvertrag

Gehaltstechnisch sieht es bei Tesla auch gut aus. In einem Artikel des Handelsblatt sprach der Chef der Arbeitsagentur in Frankfurt (Oder) Jochem Freyer über die Gehalts-Untergrenze bei Tesla. Das Einstiegsgehalt in der niedrigsten Lohngruppe für ungelernte Arbeitskräfte betrage 2.700 Euro brutto. Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung würde das Einstiegsgehalt dann auf 3.500 Euro brutto im Monat ansteigen. Zudem soll es für Tesla auch kein Problem sein jemanden einzustellen, der schon längere Zeit arbeitslos war. Den Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie wolle das Unternehmen dennoch nicht übernehmen. Laut Freyer würde nur eine Annäherung stattfinden. Die IG Metall kritisiert dieses Vorhaben und merkt laut der Nachrichtenagentur Bloomberg an, dass Tarifverträge kein Teufelswerk seien. Sie würden für gute Beziehungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite dringend erforderlich sein. Christian Bäumler, Vize-Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, erwähnte zudem, dass es nicht ratsam wäre, in einem permanenten Konflikt mit der IG Metall zu stehen. Diese hätte Geld, Erfahrung sowie eine große organisatorische Macht. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Beziehungen zwischen Tesla und der IG Metall entwickeln werden.

Tim Adler / Redaktion finanzen.net

