Google launcht Live View-Update: Google Maps-Feature für alle User verbessert

Bei der Navigation mit Google Maps wird zwar der genaue Weg angezeigt - aber in welche Richtung man starten soll, ist vielen Usern auf den ersten Blick unklar. Diesen und einige andere Makel gleicht Google mit der im letzten Frühjahr gelaunchten Maps-Funktion "Live View" aus. Anfang Oktober wurde nun im Firmenblog eine Verbesserung des Augmented-Reality-Features angekündigt.

Live View: So geht’s

Live View ist schnell zugänglich: Wird bei der Routenplanung als Transportmittel "zu Fuß" ausgewählt, können Nutzer unten im Bildschirm den Button "Live View" anklicken. Es öffnet sich die Kamera des Smartphones und Google Maps erfasst anhand von Häuserfassaden den Punkt, an dem der User steht.

Ist dies geschehen, werden auf der Kamera Richtungspfeile angezeigt, die bei der Wegfindung helfen sollen. Dabei ist es wichtig, dass User ihr Smartphone immer auf Augenhöhe behalten, was ablenkend sein kann - deswegen empfiehlt Google, Live View zu beenden oder zumindest ganz besonders aufmerksam auf den Verkehr zu achten, sobald sie sich orientieren konnten.

Unten im Bildschirm ist während der Navigation mit Live View immer auch die Kartenansicht eingeblendet und unterstützt somit zusätzlich bei der Orientierung.

Live View bald direkt aus der schriftlichen Routenplanung zugänglich

Bisher gab es ein paar technische Makel an dem Feature: So funktionierte es nur in gut beleuchteten Gegenden im Freien und ausschließlich, wenn die Strecke gut mit Street View ausgestattet ist. Außerdem waren Pins, die sich User vor der Live View-Ansicht gesetzt hatten, bislang nicht immer präzise und somit die Entfernung zu entsprechenden Standorten nur schwer einzuschätzen.

Für einige dieser Probleme hat Google nun mit dem neuen Update Lösungen geschaffen. Wie zum Beispiel bei den Pins, die nun offenbar präziser sein sollen. Außerdem soll bald eine zusätzliche Orientierungshilfe - insbesondere für Bahnhöfe und Haltestellen - eingeführt werden, indem die Live View-Funktion direkt aus der schriftlichen Ansicht einer Strecke mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zugänglich ist. So soll vermieden werden, dass User aus einem Bahnhof kommen und trotz Google Maps beim Umsteigen völlig orientierungslos sind.

Sehenswürdigkeiten und Freunde in der AR-Ansicht

Das AR-Feature wird in eine weitere Richtung erweitert: Usern in den großen Städten weltweit - darunter auch Berlin - sollen in Live View von nun an auch Pins von Sehenswürdigkeiten angezeigt bekommen. Zusätzlich gibt es eine Angabe über die Entfernung zum entsprechenden Punkt.

Eine weitere Neuerung ist für Pixel-Nutzer bereits verfügbar, soll in Bälde aber auch allen anderen Maps-Usern zugänglich sein: Freunde werden in Live View angezeigt, sofern diese die Standortermittlung eingeschalten haben. So soll es einfacher möglich sein, sich zu finden, wenn man etwa auf einem großen Platz verabredet ist.

Wann genau die Erkennung von Freunden jedoch für alle verfügbar ist, hat Google noch nicht bekannt gegeben.

