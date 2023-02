Grammy-Rekord: So reich ist Beyoncé

Nachdem es mit "Renaissance" im Sommer 2022 auch das siebte Album von Beyoncé auf Platz eins der Charts geschafft hat, landet die US-amerikanische Sängerin gleich den nächsten Erfolg: Bei der Verleihung der Grammy Awards Anfang Februar erhielt sie unter anderem den Preis für das beste Dance/Electronic-Album. Damit ist sie nun die Künstlerin, die die meisten Grammys überhaupt gewonnen hat.

250 Millionen US-Dollar für eine Tour

Der mit den Grammys geehrte Erfolg der Künstlerin macht sich außerdem gut bezahlt: Nach Angaben des Wirtschaftsmagazins Forbes verfügt Beyoncé Knowles über ein Vermögen in Höhe von rund 450 Millionen US-Dollar. Etwa die Hälfte dieser Summe habe sie bei ihrer Tour "On The Run II" im Jahr 2015 verdienen können, als sie pro Abend rund fünf Millionen US-Dollar kassierte.

Diese Tour habe der heute 41-Jährigen 2015 insgesamt 250 Millionen US-Dollar eingebracht, was sie nicht nur eine der erfolgreichsten, sondern auch zu einer der reichsten Musikerinnen der Welt macht.

Beyoncé accepts her 32nd #Grammy as she breaks the record for the most wins of all time. https://t.co/2B9c9dS1WD pic.twitter.com/5yfLlJXSv2 - Variety (@Variety) February 6, 2023

Auch andere gutverdienende Stars erhielten wieder einen Grammy

Zu den bei den Grammy Awards 2023 geehrten Musik-Ikonen gehört auch das Duo aus Sam Smith und der deutschen Kim Petras, die gemeinsam für ihren Song "Unholy" einen Preis gewannen. Mit einem (Stand 2022) geschätzten Vermögen in Höhe von rund 60 Millionen US-Dollar gehört auch Sam Smith zu den besserverdienenden Stars.

Ahead of their performance at the #GRAMMYs, @samsmith and @kimpetras took the red carpet in stunning all-red looks. ❤️https://t.co/TU9aRhxDMe - Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 7, 2023

Beyoncé gehört laut Forbes zu America’s Top 100 Self-Made Women

Neben Beyoncé, die es 2022 übrigens auf Platz 61 der Liste der US-amerikanischen Self-Made Women schaffte, erreichte auch Viola Davis einen Meilenstein, die mit dem Erhalt ihres Grammys in die Liste der wenigen Künstlerinnen und Künstler eingetreten ist, die mit einem Emmy, einem Grammy, einem Oscar und einem Tony (EGOT) ausgezeichnet wurden. In einer neuen Kategorie wurde zudem der iranische Musiker Shervin Hajipour mit seinem Titel "Baraye" für den besten Song for Social Change ausgezeichnet.

Baraye. #WomenLifeFreedom. Four months on, the powerful message of Shervin Hajipour’s timeless anthem is as relevant & as true as ever. Bravo, #GRAMMYs, for recognizing the tens of thousands of brave Iranians protesting. https://t.co/b90KLXkXVo - Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) February 7, 2023

