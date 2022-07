WhatsApp: Mit neuem Feature heimlich die Gruppe verlassen

"Hat die Gruppe verlassen" bald nicht mehr für alle sichtbar

Auf WhatsApp kann man mit bis zu 512 Personen in einem Gruppen-Chat sein. Das ist praktisch, wenn Informationen für alle Mitglieder wichtig sind. Wenn aber viele Nachrichten geschickt werden, die einzelne Nutzer nicht betreffen, sind diese schnell genervt vom Gruppen-Chat. Verlässt ein Mitglied einer Gruppe den gemeinsamen Chat, werden alle anderen per System-Nachricht darüber informiert.

Nun soll die Hürde, einen Gruppen-Chat zu verlassen und damit die anderen Mitglieder möglicherweise vor den Kopf zu stoßen, mit einem neuen Feature verringert werden. Dies berichtet WABetaInfo in einem Artikel vom 17. Mai. Tritt man in Zukunft aus einer Gruppe aus, ist die Systemnachricht "hat die Gruppe verlassen" nur noch für einen selbst und alle Administratorinnen und Administratoren der Gruppe sichtbar.

Beim Verlassen wird man darüber informiert, wer benachrichtigt wird

Noch ist die neue Funktion in der Entwicklungsphase, es gibt bislang keine Beta-Version. Wann das Feature eingeführt wird, ist der Öffentlichkeit nicht bekannt - kommen soll es aber auf jeden Fall. Nutzerinnen und Nutzer sollen dann WABetaInfo zufolge beim Verlassen der Gruppe nicht mehr nur gefragt werden, ob sie die Gruppe "wirklich verlassen möchten", sondern konkret darüber informiert werden, dass nur sie selbst und die Administratorinnen und Administratoren benachrichtigt werden. Taucht dieser Text beim Verlassen nicht in einem Pop-up-Fenster auf, kann man also davon ausgehen, dass alle Mitglieder der Gruppe die Systemnachricht erhalten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com