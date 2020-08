Immobilien-Tipp: So können Sie bei einer Renovierung Geld sparen

Eine Renovierung kostet Geld. Das Ziel ist es gezielte optische Verbesserungen in den eigenen vier Wänden zu erreichen. Kleinere Schäden, die durch die tägliche Nutzung verursacht werden, sollen dabei beseitigt und der Wohnkomfort verbessert werden. Viele Aufgaben können dabei von den Besitzern selbst übernommen werden wie beispielsweise das Tapezieren und Streichen der Wände oder die Erneuerung des Bodenbelags.

Eine saubere Planung ist wichtig

Für jedes Bauvorhaben sind eine Vielzahl an Entscheidungen über Maßnahmen und Produkte zu treffen. Jede davon hat Auswirkungen auf Kosten und Dauer des Projektes. Aus diesem Grund ist eine genaue Planung der wichtigste Schritt zum Erfolg. Eine Liste der anliegenden Arbeiten hilft dabei, die Kosten im Blick zu behalten und realistisch zu kalkulieren. Möchten Sie mehreren Räumen einen neuen Look verpassen, beginnen Sie mit einem Zimmer und renovieren dieses erst vollständig fertig.

Küche und Bad sind bei Renovierungsarbeiten die häufigsten Baustellen. Wer sich hier vorab informiert kann am Ende umso mehr sparen. Welche Marken und Hersteller haben das Beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Inspirationen können Hobby-Handwerker über Kataloge, Messen oder Bad- und Küchenausstellungen erhalten. Wer Ausverkäufe oder Rabattaktionen abwartet kann dabei zusätzlich profitieren. Auch Onlineshops sind hier eine Option, denn oftmals sind diese wesentlich günstiger als beispielsweise beim Sanitärfachbetrieb. Allerdings ist der Verkauf von Bade- oder Kücheneinrichtungen für viele Betriebe eine wichtige Einnahmequelle. Klären Sie deshalb ab, was die Dienstleistung ohne und mit Material kosten würde. Oftmals wird die Arbeitsleistung nämlich teurer, wenn kein Material mitgebracht wird. Lohnen kann sich die Hilfe einer professionellen Handwerksfirma nämlich in jedem Fall und das nicht nur wegen der vorhandenen Erfahrung und dem Fachwissen. Denn wer schon zu Beginn der Arbeiten zu viel in die eigenen Hände nehmen will hat häufig mit Verzögerungen und Mehrkosten zu kämpfen. Bei Abbrucharbeiten oder dem letzten Schliff bei Farben und Tapeten können fachkundige Nachbarn oder Freunde aber dennoch eine große Hilfe sein und dem Handwerker eine Menge Arbeit ersparen und so den eigenen Geldbeutel schonen. Wer dafür keine eigenen Werkzeuge zur Verfügung hat kann sich diese entweder kostenlos bei Freunden oder im Baumarkt für wenig Geld leihen.

Bevor Sie allerdings eine komplett neue Einrichtung kaufen, schauen Sie, ob sich vielleicht noch das ein oder andere Teil aus Ihrem Zuhause in den neuen Räumen verwenden lässt. Ein oder zwei schöne Spiegel, die eigentlich für den Wohnbereich gedacht waren, können einem neuen Bad mehr Charme verleihen als ein normaler viereckiger Badspiegel. Auch alte Stühle oder Schränke, sofern sie gegen Feuchtigkeit behandelt sind, können in Frage kommen.

Wie so oft im Leben gilt auch bei der Renovierung der Wohnung oder des Hauses: Wer sorgfältig Angebote studiert, Kompromisse bei der Auswahl der Materialien eingeht und selbst Pinsel und Hammer in die Hand nimmt, kann bares Geld sparen. Dieses kann dann in neue Möbel und/oder Dekoelemente investiert werden, um das eigene Heim noch wohnlicher zu gestalten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: didesign021 / Shutterstock.com