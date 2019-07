Lego-Bewerbung oder Riesen-Plakat: Mit diesen außergewöhnlichen Ideen bekamen vier Menschen einen Job

Eine Bewerbung zu verfassen, ist für viele Jobinteressenten ein Problem. Auch wenn der Lebenslauf für den Job prädestiniert, müssen auch Anschreiben und Bewerbungsform stimmen. Um nicht in der Masse der Bewerber unterzugehen, haben einige potenzielle Jobanwärter einen eher ungewöhnlichen Weg gewählt. Die Online-Karriereplattform "The Muse" hat einige davon gesammelt.

Um potenzielle Arbeitgeber auf sich aufmerksam zu machen, mietete Adam Pacitti 2013 eine riesige Plakatwand in London. Das Billboard war Teil einer eigenen Werbekampagne mit dem Namen "Stellt Adam ein".

billboard is up in london. please retweet this and help me find a job. pic.twitter.com/cG48MECS