Handynetze

Die Qualität der drei Netzbetreiber weist teilweise große Unterschiede auf. Wer bietet das beste Gesamtnetz? Ein Überblick.

Ein Vergleich lohnt sich

Wer in Deutschland telefoniert und im Internet surft, benutzt eins der drei Netze von Telekom, Vodafone oder Telefónica (O2-Netz). Das LTE-Netz (4G) dient mittlerweile als Standardnetz und ist für alltägliche Zwecke vollkommen ausreichend. Laut Bundesnetzagentur wird 96 Prozent des Bundesgebietes von mindestens einem LTE-Anbieter abgedeckt. Die Netzqualität hängt allerdings stark davon ob, wo man sich genau befindet. Nach wie vor gibt es rund 500 hauptsächlich ländliche Gebiete in ganz Deutschland, die als sogenannte "Weiße Flecke" gelten und in denen es weder ein LTE- noch 5G-Netz gibt. Der Ausbau des 5G-Netzes geht ebenfalls schleppend voran. Stand 2022 liegt laut Bundesnetzagentur die Versorgung mit 5G durch mindestens einen Netzbetreiber bei rund 79 Prozent der Fläche des gesamten Bundesgebiets, wobei die Telekom führend ist. Vodafone und Telefónica liegen in etwa gleichauf. Auf der Mobilfunk-Karte der Bundesnetzagentur lässt sich die Netzabdeckung genauer untersuchen. In Sachen Netzausbau und Internetgeschwindigkeit gibt Deutschland weltweit allerdings nach wie vor ein miserables Bild ab, laut einer Erhebung von Statista aus dem März 2023 liegt Deutschland im Ranking der Länder mit dem schnellsten Internet abgeschlagen auf Platz 51. Da es immer noch große Unterschiede in der Netzqualität gibt, lohnt es sich, die verschiedenen Netzbetreiber zu vergleichen.

Telekom hat bestes Gesamtergebnis

Die beiden Fachzeitschriften Connect und Chip überprüfen jährlich, welcher Anbieter das beste Netz bietet. Hierbei wird die Verbindung hinsichtlich der Sprachqualität, Verfügbarkeit und Datenverbindung an allen möglichen Orten getestet. Die beiden Überprüfungen kommen zu demselben Ergebnis: die Telekom belegt Platz eins in allen drei Kategorien. Auf Platz zwei folgt Vodafone, Telefónica belegt den dritten Platz, schneidet allerdings in Großstädten teilweise sogar besser ab als Vodafone. Die günstigsten Tarife bietet Telefónica, allerdings ist hier die Gesamtqualität schlechter als bei den anderen Netzbetreibern. In vielen Großstädten liegt die Netzqualität allerdings gleichauf mit den anderen Netzbetreibern. Für welchen Netzbetreiber man sich entscheidet, hängt am Ende also auch davon ab, wo man sich befindet und zu welchen Zwecken man den Tarif benutzt. Laut finanztip.de liefert Vodafone das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Beim Telefonieren würde die Qualität des Netzes näher bei der Telekom liegen, beim Internet eher bei Telefónica.

Redaktion finanzen.net