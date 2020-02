Bewerbungsfrist läuft: Adecco vergibt Praktikantenstelle "CEO for One Month"

Von Null auf CEO-Level

Der Personaldienstleister Adecco sucht in diesem Jahr erneut den "CEO for One Month". Ein Praktikant der für einen Monat Nicole Burth, Adecco-Chefin in der Schweiz, auf Schritt und Tritt begleitet.

Bereits zum siebten Mal in Folge schreibt das Unternehmen die höchste Praktikumsstelle der Schweiz aus und gewährt dem Praktikanten oder der Praktikantin einen Einblick in den Alltag eines CEOs. Adecco nimmt noch bis zum 19. März 2020 Bewerbungen, auf der eigens für die Praktikumsstellen eingerichteten Webseite, entgegen.

Das Konzept dieses Praktikums widerspricht dabei jedem Protokoll, als Berufseinsteiger direkt im obersten Management zu arbeiten ist wahrlich außergewöhnlich.

Verantwortung über 650 Mitarbeiter

Im vergangenen Jahr konnte Yasmine Frizlen die Stelle als CEO for One Month antreten und erhielt neben wertvollen Erfahrungen auch einen beachtlichen Praktikantenlohn von 6.500 Schweizer Franken (rund 6.000 Euro). Sie beschrieb diese Erfahrung in einem Gespräch mit der Handelszeitung wie folgt, "Es waren die wohl lehrreichsten vier Wochen meines Lebens. Ich habe die Chance erhalten den Alltag von Nicole Burth selbst mitzuerleben und zu sehen, was es heißt, 650 Mitarbeitende zu führen. Dies hat mich persönlich extrem weitergebracht und mir beruflich viele Türen geöffnet".

Neben der Schweizer und weiteren nationalen CEO Praktika bei Adecco, haben die 47 Anwärter auch die Chance, die Stelle als Global CEO for One Month zu bekommen. Das Unternehmen bestimmt somit im Herbst, wer Alain Dehaze, den globalen CEO der Unternehmensgruppe, begleiten darf.

Dieses Unterfangen soll Studenten und Berufseinsteigern helfen, "in ihren Karrieren Erfolg zu haben, zudem stärkt es ihr Selbstbewusstsein und die Belastbarkeit", kommentiert Dehaze das Programm laut hrdive.com schon im April 2019.

CEO for One Month Worldwide

Bereits seit dem 27. November 2019 können sich Studenten und Auszubildende, als auch Berufseinsteiger mit kürzlich abgeschlossenem Studium oder Lehre für das Praktikum bei Adecco bewerben. Im Zuge dessen nominiert die Geschäftsführung der Niederlassung fünf Finalisten, welche zum Assesment Day in Zürich am 27. April 2020 eingeladen werden. Hier wird der CEO for One Month letztendlich herausgefiltert.

Schon während des einmonatigen Praktikums gilt es für die weltweit 47 CEO-Praktikanten sich international durchzusetzen. Denn jeder der 47 Kandidaten kämpft um die Stelle als CEO for One Month Worldwide, die zehn besten nationalen Praktikanten werden in ein fünftägiges Bootcamp vom 21. Bis 25. August 2020 eingeladen. Hier müssen sie eine internationale Jury von ihrer Kompetenz überzeugen.

Der qualifizierteste Praktikant wird letztendlich für einen Monat im September 2020 Alain Dehaze weltweit begleiten. Dem globalen CEO der Adecco Gruppe unterstehen 34.000 Mitarbeiter, die global gesteuert werden müssen. Zudem gehören internationale Kongresse, Meetings und Termine zur Tagesordnung.

Jenem Praktikanten wird ein Fundament gelegt, um eine eigene Karriere auf Spitzenniveau und mit internationaler Ausrichtung anzustreben. "[…] wir eröffnen ihnen sehr effektives, auf Praxis basierendes Lernen in einem Fortune 500 Unternehmen. Es ist ein Beleg für die Stärke des Programms, dass viele Kandidaten bei uns und unsere Kunden nach Beendigung des Praktikums in permanenten Rollen einsteigen", kommentiert Dehaze das Modell des Programms abschließend.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com