Bill Cosby hat Schulden in Millionenhöhe

Vom TV-Star zum Häftling

Der frühere TV-Star Bill Cosby dominierte monatelang die Schlagzeilen. Nun sitzt der einstige Superstar bereits seit einem Jahr als verurteilter Sexualstraftäter im Gefängnis in den USA. Nachdem mehrere Frauen Vorwürfe erhoben hatten, wurde der 82-jährige Komiker im April 2018 in Philadelphia wegen sexueller Nötigung verurteilt und trat im September desselben Jahres seine Haftstrafe an. Voraussichtlich wird er die nächsten drei bis zehn Jahren nicht mehr auf freien Fuß gesetzt. Cosby, dessen Lebenswerk unter anderem als Star der "Bill Cosby Show" längst überschattet scheint, hat Berufung gegen das Urteil eingelegt. Er sei unschuldig und empfinde "keine Reue".

Verschuldeter Cosby im Gefängnis

Nun entschied ein Richter in Philadelphia, dass der inhaftierte Cosby laut "The NY Post" eine Rechnung in Höhe von 2,75 Millionen US-Dollar bezahlen muss. Der frühere TV-Star hatte einen kalifornischen Schiedsspruch angefochten, der bereits im Vorfeld seines ersten Prozesses eingereicht wurde und ihn dazu verpflichtete, insgesamt 6,7 Millionen US-Dollar an Anwaltskosten zu zahlen. Einen Teil der ursprünglichen Summe hatte Cosby, beziehungsweise sein Versicherer, bereits beglichen, offen blieben über 2 Millionen US-Dollar, die der ehemalige Fernsehstar nun ebenfalls begleichen muss. Der Richter bezeichnete den Versuch Cosbys, sich der gesetzlichen Verpflichtung zu entziehen, zuletzt als "ungeheuerlich". Cosby hatte gefordert, dass das Schiedsverfahren aufgehoben wird und erhoffte sich dadurch eine neue Anhörung oder die Beilegung des Rechtsstreites.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bragi Alexey / Shutterstock.com, Konstantin Chagin / Shutterstock.com