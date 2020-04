Wegen Corona im Home-Office: Müssen Arbeitnehmer ihre eigene Technik benutzen?

Muss man rechtlich gesehen seinen privaten Laptop im Home-Office nutzen?

Das Coronavirus zwingt zurzeit viele Arbeitnehmer dazu, aus dem Home-Office heraus zu arbeiten. Oftmals wird dabei vom Arbeitgeber vorausgesetzt, dass die Mitarbeiter zu Hause an ihren eigenen Geräten arbeiten. Aber muss ein Arbeitnehmer das überhaupt?

Der Arbeitsrechtler Alexander Bredereck gibt gegenüber dem "Handelsblatt" Aufschluss zum Thema Heimarbeit. Er stellt klar, dass der Arbeitgeber dem Angestellten prinzipiell die nötige Technik für die Arbeit von zu Hause aus bereitstellen muss. Anders herum sind Arbeitnehmer also rechtlich gesehen nicht dazu verpflichtet, private Geräte für das Arbeiten zur Verfügung zu stellen. Kann man seine Arbeit aber einfach verweigern, solange der Arbeitgeber nicht die Gerätschaften für das Home-Office bereitstellt?

Für ein gutes Arbeitsverhältnis sollte auch mal das eigene Gerät genutzt werden

Falls der Arbeitgeber keine Geräte für das Home-Office zur Verfügung stellet, sollten Arbeitnehmer nicht einfach die Hände in den Schoß legen. Denn einfach zu sagen, man hört wegen eines fehlenden Firmenlaptops auf zu arbeiten, ist auch keine Lösung. Gerade in einer plötzlich auftretenden Situation wie der Corona Pandemie sind viele Arbeitgeber nicht darauf eingestellt, so viele Geräte bereit zu halten und können dementsprechend auch nicht so viele an ihre Mitarbeiter ausgeben. Ist ein Arbeitnehmer außerdem in einem Kleinbetrieb angestellt, in dem kein Kündigungsschutz gilt, könnte eine Arbeitsverweigerung die Entlassung bedeuten. Und das ist wohl nicht im Sinne des Arbeitnehmers.

Was, wenn die eigene Technik die eigenen Leistung einschränkt?

Ist die eigene Technik jedoch nicht auf dem neuesten Stand oder muss mit anderen Haushaltsmitgliedern geteilt werden, so dass die zu erbringende Arbeitsleistung darunter leidet - dann sollte der Arbeitgeber darüber informiert werden. Es ist dann am Arbeitgeber, entweder für bessere Geräte wie einen eigenen Firmencomputer zu sorgen oder die geminderte Leistung zu tolerieren.

Datenschutzregelungen müssen nach wie vor eingehalten werden

Sollte vom privaten Computer aus gearbeitet werden, dann muss diese Arbeit datenschutzkonform vonstattengehen, da diesbezüglich in Deutschland strenge Richtlinien gelten. Können diese seitens des Arbeitnehmers nicht eingehalten werden, da zum Beispiel mehrere Personen im Haushalt den Computer nutzen, muss dies dem Unternehmen ebenfalls mitgeteilt werden. Ist die Firma einmal informiert, liegt es in ihrer Verantwortung, wie weiter vorgegangen werden soll. Der Arbeitnehmer ist damit nicht mehr in der Verantwortung, falls der Datenschutz nicht eingehalten werden kann. Gibt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer jedoch bestimmte Vorgaben zum datenschutzgerechten Arbeiten und diese liegen für den Angestellten im Rahmen des Möglichen, muss der Arbeitnehmer sie befolgen - auch von zu Hause aus.

