Washington D.C.: Jugendliche erhalten Apple AirPods gegen Coronaimpfung

Impfstatus in den USA

Die Online-Plattform Statista führt eine Statistik zu dem globalen Impfstatus. Dabei wird, je nach Land, die Anzahl der Impfungen pro 100 Einwohner angegeben. Auf dem ersten Platz liegt dabei (Stand 09.08.2021) Gibraltar mit 233,03 Impfungen pro 100 Einwohner. Deutschland steht auf dem neunten Platz, mit 113,78 Impfungen pro 100 Einwohner. Knapp dahinter liegt die USA auf dem zehnten Platz. Hier liegt der Impfstatuts bei 105,23 Impfungen pro 100 Einwohner.

Belohnungen für Impfungen

In der amerikanischen Hauptstadt Washington D.C. sollen 70 Prozent der Einwohner geimpft sein. Trotzdem hat es die Stadt schwer die Herdenimmunität zu erreichen. Nun soll dem ganzen auf die Sprünge geholfen werden. Die Stadtverwaltung möchte Jugendliche, mittels Belohnungen zum Impfen bewegen. Zielgruppe sind dabei vor allem zwölf- bis 17-Jährige. Wer sich hier Impfen lässt, soll AirPods erhalten. Zunächst wird dieses Vorhaben an drei Middle Schools getestet. Seit kurzem erhalten alle Schüler der Brookland Middle School, der Sousa Middle School und der Johnson Middle School, nach ihrer Impfung die beliebten Kopfhörer von Apple. Dies gab die Demokratin und Bürgermeisterin der US-Hauptstadt, Muriel Bowser, via Tweet bekannt. Außerdem sollen unter allen geimpften ein 25.000 US-Dollar Stipendium, iPads und Kopfhörer verlost werden.

Doch nicht nur Washington versucht die Menschen durch Belohnungen zum Impfen zu bewegen. Wie das Nachrichtenportal heise online berichtet, "werden seit Juni in West Virginia Geldpreise verlost, man kann aber auch Pick-up-Trucks sowie Schusswaffen gewinnen." Auch andere Bereiche der USA nutzen solche "Impfung gegen Cash"-Aktionen, darunter Michigan, Ohio und Maryland.

Impfpflicht in Unternehmen

Einen weiteren Grund sich impfen zu lassen liefern in den USA einige Unternehmen. Einige Arbeitgeber denken darüber nach eine Impflicht in ihrem Unternehmen einzuführen, darunter auch Apple selbst, so heise online. Auch die Internetgiganten Google und Facebook führten kürzlich eine Impfpflicht ein. Das heißt, dass sich deren Mitarbeiter impfen lassen müssen, bevor sie die Arbeit in den Büros fortsetzen können. Die New York Times berichtete kürzlich, dass Biden durchsetzen möchte, dass Bundesangestellte in Zukunft entweder geimpft sein müssen oder sich regelmäßigen Corona-Test unterziehen und einen Mundschutz tragen müssen. Wie sich der Impfstatus der USA weiter entwickelt, bleibt abzuwarten.

