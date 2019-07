So drängen Influencer in den stationären Handel

Eine glaubwürdige Markenbotschaft?

Mit der steigenden Nutzung sozialer Medien nimmt auch der Einfluss von digitalen Meinungsmachern stetig zu. Influencer-Marketing ist die Strategie dahinter und erhöht laut Experten, die Glaubwürdigkeit der Markenbotschaft gegenüber der klassischen Werbung. Influencer profitieren dabei von einer reichweitenstarken Community und dem Vertrauen ihrer Follower, sodass die eigene Markenbotschaft glaubwürdig vermittelt und die Markenbekanntheit erhöht werden kann. Durch das veröffentlichen scheinbar persönlicher Informationen, vermitteln die Influencer Nahbarkeit und machen sich genau dieses Prinzip zu Nutze, um ihre Produkte erfolgreich zu vertreiben. Diese Nahbarkeit nutzen auch Unternehmen im Rahmen des Influencer Marketings, um potenzielle Kunden gewinnen zu können. Hierbei tritt nicht das Unternehmen selbst, sondern der Influencer an die Konsumenten heran und nutzt seinen Einfluss in der Social Media Community, um die Marketingziele des Unternehmens, meist gegen Geldleistungen, zu erfüllen.

USA machen es vor

Doch neben Kooperationen mit großen Marken haben es mittlerweile auch die ersten Produkte aus der digitalen Welt in den traditionellen Handel geschafft und immer mehr Influencer präsentieren neben gesponserten Posts ihre eigenen Produkte auf ihrem Kanal. Besonders auf dem US-amerikanischen Beauty-Markt ist diese Art der Marketing-Strategie kein Geheimnis mehr. Während Bibisbeautypalace, Dagi Bee und Shirin David in Deutschland zu den erfolgreichsten Influencern zählen, sind in den USA die ersten Plätze im Instagram-Ranking von ein und derselben Familie besetzt. Der Kardashian-Jenner-Clan macht vor wie erfolgreiches Influencer-Marketing aussehen soll, hat sich über Instagram ein eigenes Marketing-Imperium aufgebaut und ist mittlerweile mit mehreren eigenen Labels auf dem Markt vertreten. Kim Kardashian hat sich mit 142 Millionen Followern eine riesige Marketing-Plattform für ihre eigenen Produkte geschaffen und verdient neben Sponsored Posts und Branded Placement, mit ihrer eigenen Marke ein Vermögen. Ein weiteres Beispiel für erfolgreiches Influencer-Marketing ist Kims jüngere Schwester Kylie Jenner. Mit 138 Millionen Followern zählt auch sie zu den Mega-Influencern. Die 21-Jährige hat 2015 das Kosmetikunternehmen Kylie Cosmetics gegründet, ihren Namen damit zur Marke gemacht und Millionen verdient.

Wachsender Social-Media-Konsum

Die USA haben es vorgemacht und die deutschen Influencer ziehen nach, denn auch Bibi von "BibisBeautyPalace" profitiert vom wachsenden Social-Media-Konsum. Sie gründete nach dem US-amerikanischen Vorbild ihre eigene Kosmetikmarke und baute sich neben Social Media ein weiteres Standbein auf. Und ihr tuen es immer mehr deutsche Influencer gleich und werben, statt für fremde, immer mehr für ihre eigenen Produkte. Durch ihre kaufstarke Community sind die meisten Influencer-Marken erfolgreich und drängen immer weiter auf den deutschen Markt. Goldmedia geht in einer Studie davon aus, dass der Markt des Influencer Marketings in der DACH-Region bis 2020 knapp an der Milliardengrenze kratzen wird. Rund 990 Millionen Euro sollen dann die monetären und nicht-monetären Erlöse der Influencer betragen, denn mittlerweile lässt sich jeder Dritte von Influencer-Empfehlung zum Kauf verleiten und die Zahlen steigen.

