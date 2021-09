So viel verdienen Influencer mit einem einzigen Post auf Instagram

Das Magazin HopperHQ.com hat 2020 zum vierten Mal eine Instagram Rich List veröffentlicht und gibt damit erneut Aufschluss über die Influencer, die auf Instagram am meisten verdienen.

Mike Bandar, Co-Gründer des Magazins, wird in der zur Liste gehörenden Mitteilung wie folgt zitiert: "Jedes Jahr, wenn wir die Hopper HQ Rich List erstellen, sind wir erstaunt über die Verdienstmöglichkeiten, die Prominente und Influencer allein auf Instagram haben. Seit dem Start der Liste vor vier Jahren sind die Ausgaben für Social-Media-Marketing nur gestiegen [...]". Aufgrund der Corona-Pandemie sei das Instagram-Einkommen der Influencer jedoch erstmals wieder etwas gesunken. In diesem Ranking werden die 15 Influencer vorgestellt, die laut Rich List 2020 mit einem Post am meisten verdienen können. Stand der Daten ist Juni 2020.

Platz 16: Das Ranking Jährlich veröffentlicht das Magazin Hopper HQ die Instagram Rich List, die beschreibt, wie viel bestimmte Influencer mit einem Werbepost auf Instagram verdienen. Dabei gibt es Listen für Stars aus bestimmten Branchen wie Fitness oder Lifestyle, aber auch eine branchenübergreifende Liste. Die Daten stellt das Magazin eigenen Angaben zufolge anhand intern exklusiv vorliegender sowie öffentlich zugänglicher Informationen über die Influencer zusammen. In diesem Ranking werden branchenübergreifend die 15 Influencer vorgestellt, die der Instagram Rich List 2020 zufolge mit einem Post das meiste Geld verdienen können. Die Daten stammen überwiegend aus der Rich List. Informationen über die Post-Inhalte sowie das Datum der Kontoerstellung bei Instagram entstammen der Plattform selbst. Stand der Daten ist Juni 2020. Quelle: finanzen.net, Bild: olegator / Shutterstock.com

