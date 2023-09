Soziale Medien

In den letzten Jahren haben sich Social-Media-Plattformen als unverzichtbare Werkzeuge für Kommunikation, Unterhaltung und zur Informationsbeschaffung etabliert. Bei den deutschen Nutzern zeigen sich klare Vorlieben, was die Auswahl der Social-Media-Plattformen betrifft. Im Folgenden wird anhand des Meltwater Digital Report 2023 ein Überblick über die Beliebtheit von Instagram, Facebook, YouTube, sowie anderen Plattformen wie Snapchat und TikTok in Deutschland gegeben.

Facebook und Instagram

Facebook, das 2004 gegründet wurde, war eine der ersten großen Social-Media-Plattformen und hat seinen Ursprung in den USA. Es hat sich schnell auf der ganzen Welt verbreitet und bleibt bis heute eine der meistgenutzten Plattformen in Deutschland. Facebook bietet eine Reihe von Funktionen, darunter das Teilen von Statusupdates, Fotos und Videos, das Erstellen von Veranstaltungen und Gruppen sowie Messenger-Dienste. Obwohl Facebook bei Nutzern aller Altersgruppen weit verbreitet ist, hat es insbesondere bei älteren Nutzern an Beliebtheit gewonnen. Dennoch bleibt die Plattform unter ständigem Druck, sich weiterzuentwickeln und jüngere Zielgruppen anzusprechen, die sich zunehmend anderen Plattformen wie TikTok zuwenden.

Facebook bleibt trotz der wachsenden Konkurrenz weiterhin eine führende Plattform in Deutschland. Die Reichweite beträgt laut dem Meltwater Digital Report 2023 rund 32 Millionen, was fast 40 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht.

Instagram ist eine foto- und videobasierte Social-Media-Plattform, die 2010 eingeführt wurde und 2012 von Facebook übernommen wurde. Sie hat eine besonders starke Anziehungskraft auf jüngere Nutzer, mit einer Nutzerbasis, die hauptsächlich aus Personen unter 30 Jahren besteht. Die Attraktivität von Instagram liegt in seiner einfachen und visuell ansprechenden Benutzeroberfläche, die es Nutzern ermöglicht, Fotos und Videos zu teilen, Stories zu erstellen, Live-Videos zu übertragen und mit anderen Nutzern über Direktnachrichten zu kommunizieren. Instagram hat sich auch zu einer wichtigen Plattform für Influencer und Marken entwickelt, die Produkte und Dienstleistungen bewerben.

Instagram hat in Deutschland eine Reichweite von 22 Millionen Menschen, was etwa 26,4 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. Die Plattform zieht vor allem jüngere Nutzer an, mit 41,6 Prozent der Nutzer zwischen 18 und 24 Jahren. Instagram hat den Vorteil, dass es sowohl als eigenständige Plattform als auch als Erweiterung des Facebook-Netzwerks genutzt wird.

YouTube und TikTok

YouTube, die 2005 eingeführte und 2006 von Alphabet erworbene Videoplattform, hat eine besonders große Reichweite in Deutschland. Als größte Video-Streaming-Plattform der Welt bietet sie Nutzern eine schier endlose Auswahl an Inhalten, von Musikvideos über Tutorials bis hin zu Vlogs. Nutzer können auch ihre eigenen Videos hochladen und Kanäle erstellen. Die Beliebtheit von YouTube bei jüngeren Nutzern ist besonders bemerkenswert.

YouTube ist dabei in Deutschland besonders beliebt. Mit fast 71 Millionen Nutzern oder 85,1 Prozent der Gesamtbevölkerung hat es eine enorme Reichweite. Laut Statista ist YouTube das am meisten genutzte soziale Netzwerk unter Kindern und Jugendlichen und Nutzer verbringen im Durchschnitt 11 Stunden pro Monat auf der Plattform.

TikTok ist eine chinesische Social-Media-Plattform, die 2016 eingeführt wurde und in kürzester Zeit weltweite Popularität erlangt hat. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, kurze Videoclips zu erstellen und zu teilen, oft begleitet von populärer Musik. TikTok hat insbesondere bei jüngeren Nutzern enorme Beliebtheit erlangt und eine beeindruckende Nutzerbasis in Deutschland aufgebaut. TikToks Format und virales Potenzial haben es zu einer wichtigen Plattform für Trends und Memes gemacht.

TikTok hat in Deutschland eine Reichweite von 20,65 Millionen Menschen oder 24,8 Prozent der Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren. Die Plattform ist besonders bei der jüngeren Generation beliebt, mit 73 Prozent der Nutzer zwischen 16 und 19 Jahren. Trotz eines leichten Rückgangs bei der täglichen Nutzung, verbringen die Nutzer durchschnittlich 95 Minuten pro Tag auf der Plattform.

Snapchat

Snapchat, eingeführt im Jahr 2011, ist eine App für mobile Geräte, die es Nutzern ermöglicht, Fotos und kurze Videos, die nach kurzer Zeit automatisch gelöscht werden, zu teilen. Snapchat hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und bietet nun Funktionen wie Stories, Geofilter und AR-Filter. Die Plattform ist besonders bei jüngeren Nutzern beliebt und hat eine starke Position in dieser Demografie in Deutschland.

Snapchat hat in Europa rund 92 Millionen Nutzer, und die Nutzung in Deutschland wächst stetig. 2022 nutzten 13 Prozent der Deutschen die App täglich oder wöchentlich. Besonders unter jungen Menschen ist Snapchat beliebt, mit einer Reichweite von 23,8 Prozent der Bevölkerung ab 13 Jahren.

