Der innovative Trend des Copy Tradings ermöglicht es Anlegern, die Strategien anderer Trader zu kopieren. Während das simple Prinzip sich immer größerer Beliebtheit erfreut, birgt das Copy Trading Risiken für Anleger.

Copy Trading erfreut sich großer Beliebtheit

In den letzten Jahren hat sich das Investieren und Handeln an den Finanzmärkten aufgrund weitreichender technischer Innovationen grundlegend verändert. Ein Trend, der in der jüngsten Vergangenheit massiv an Popularität zulegen konnte, ist das sogenannte Copy Trading. Wie der Business Insider berichtet, wird das Copy Trading sowohl bei neuen als auch bei erfahrenen Anlegern immer beliebter. Doch was steckt eigentlich hinter dem Trend des Copy Tradings?

Anleger können Strategien mittels Copy Trading kopieren

Wie Business Insider berichtet, bezeichnet der Begriff Copy Trading eine Art des sozialen Handels, bei dem Investoren die Möglichkeit haben, die Handelsaktivitäten und Portfolios erfolgreicher Trader zu imitieren. Die Idee dahinter ist einfach: Anleger können die Handelsstrategien und Aktionen von professionellen und erfahrenen Tradern kopieren, ohne selbst umfangreiche Marktanalysen durchführen zu müssen.

Das Copy Trading geschieht in der Regel über spezialisierte Plattformen oder Broker, die eine solche Funktion anbieten. Die Liste der Anbieter, den sogenannten Social Trading Broker, aus denen interessierte Investoren wählen können, wird stetig länger. Laut Business Insider gehören beispielsweise die Anbieter eToro, Libertex, Skilling, Alvexo und Plus500 zu den weltweit führenden Social Trading Brokern.

Anleger sollten sich Risiken des Copy Tradings bewusst machen

Während sich Anhänger des Copy Tradings erhoffen, die Erfolge und Strategien anderer erfahrener Trader zu kopieren, ohne umfangreiche Marktanalysen durchführen zu müssen und so von ihren Investmententscheidungen profitieren zu können, gehen mit einer derartigen Investmentstrategie auch einige Risiken einher, berichtet die WirtschaftsWoche.

Wie diese berichtet, sollten sich Anleger zu jedem Zeitpunkt darüber im Klaren sein, dass auch erfahrene Trader Fehlentscheidungen treffen oder in volatile Märkte geraten können. Die Performance eines Traders in der Vergangenheit ist dabei nicht zwingend deckungsgleich mit der zukünftigen Entwicklung. Folglich können kopierte Trades auch zu Verlusten führen.

Weiterhin ist die wohlüberlegte Auswahl erfahrener Trader ein elementar wichtiger Faktor beim Copy Trading, so die WirtschaftsWoche. Nicht in jedem Fall ist es Anlegern möglich, auf Grundlage der verfügbaren Informationen, fundierte Entscheidungen treffen zu können. Mangelnde Transparenz der Plattformen und Trader kann dazu führen, dass Anleger die Strategien von Tradern kopieren, die ungeeignet für das individuelle Risikoprofil der Anleger sind und in großen Verlusten resultieren können.

Redaktion finanzen.net