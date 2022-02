So erkennt man gut bezahlte Berufe mit Zukunft

Laut den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit ist die Arbeitslosenquote im Januar 2022 um 0,3 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent gestiegen. Damit gibt es in der Bundesrepublik rund 2,4 Millionen Arbeitslose. Insgesamt fiel der Anstieg an Arbeitslosen jedoch geringer aus als in den Vorjahren.

IT- und Gesundheitssektor boomt weiter

Aufgrund der eingeführten Kontaktbeschränkungen stieg der Anteil der Menschen, die im Home-Office arbeiten, im Zuge der Coronakrise sprunghaft an. Zwar waren schon vor der Corona-Krise die IT-Branche und der Gesundheitssektor eine tragende Säule innerhalb der Gesellschaft, doch spätestens durch die Pandemie sind diese beiden Wirtschaftszweige noch einmal mehr in den Fokus gerückt. Doch auch andere Bereiche, wie Handel und Logistik, naturwissenschaftliche Berufe und technische Berufe haben durchaus Zukunftspotenzial.

Laut der Online-Plattform "Digitale Talente" gehören zu den am besten bezahltesten Arbeitsbereichen mit Zukunft zum Beispiel Ärzte, Wirtschafts- und Ingenieurwesen, Wirtschaftsinformatiker, Mathematiker und Informatiker, Naturwissenschaftler und Sozialwissenschaftler. Möchte man statt einem Studium jedoch lieber eine Ausbildung machen, gehören zu den lukrativsten Berufen mit Zukunft zum Beispiel Ethical Hacker, Fachinformatiker, Mechatroniker, Anlagenmechaniker, Fluglotse, Binnenschiffer, Polizist, Industrietaucher oder Chemie- und Physiklaborant.

Digitalisierung als Motor der Veränderung

Durch die Digitalisierung werden sich viele Branchen starken Veränderungsprozessen ausgesetzt sehen. Die rasante Umstellung auf ein Arbeiten im Home-Office in den letzten Jahren hat gezeigt, dass diese Veränderungen auch innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden können.

Aus diesem Grund sind Fachkräfte, die sich um Daten kümmern können, immer gefragter. Das gilt nicht nur für Bereiche wie Marketing, sondern auch in der Managementberatung oder der Forschung. Aus diesem Grund sind Berufe wie Data Consultants, Data Scientists oder Data Engineers in den Rankings der Berufe mit Zukunft sehr weit oben.

So viel verdient man in den Top-Berufen

Laut Gehaltsatlas 2021 verdienen Chefärzte in Deutschland mit einem Jahresgehalt von 212.808 Euro im Durchschnitt am besten. Mit großem Abstand folgt auf dem zweiten Platz der Beruf des Oberarztes. Diese verdienen durchschnittlich 129.697 Euro im Jahr. Den dritten Platz unter den lukrativsten Berufen belegt die Verkaufsleitung oder Verkaufssteuerung. Hier verdient man im Durchschnitt 103.836 Euro jährlich. Dicht gefolgt liegt auf dem vierten Platz der Beruf der Kaufmännischen Leitung. Hier verdienen Angestellte durchschnittlich 101.900 Euro im Jahr. Der fünfte Platz unter den Top-Berufen geht an Regionale Verkaufsleiter für Investitionsgüter. Diese verdienen im Durchschnitt 96.868 Euro jährlich. Knapp dahinter liegt der Beruf des IT-Leiters. Hier verdienen Angestellte durchschnittlich 96.076 Euro im Jahr. Zu den lukrativsten Branchen gehören laut Gehaltsatlas die Biotechnologie (81.309 Euro im Jahr), Sonstige Investitionsgüter (78.270 Euro im Jahr), Halbleiter (75.091 Euro im Jahr), Pharma (72.625 Euro im Jahr) und Banken (68.295 Euro im Jahr).

Bildquellen: Jacob Lund / Shutterstock.com