Google-Manager gibt Tipps: So macht man Karriere

15.10.24 03:33 Uhr

Daniel Rizea, der Director of Engineering bei Google, bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in globalen Technologieunternehmen und internationalen Start-ups mit. In einem Artikel gibt er wertvolle Einblicke in die Karriereentwicklung und erläutert, welche fünf Fehler man vermeiden sollte, um beruflich erfolgreich zu sein.

Nicht immer auf eine Beförderung drängen Zunächst sollte man nicht auf eine Beförderung drängen, bevor man wirklich bereit dafür sei. Laut Daniel Rizea, dem Director of Engineering bei Google, in einem Artikel für Business Insider, kann es schädlich sein, eine höhere Position anzustreben, ohne die erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen zu besitzen. Laut Rizea würden viele Menschen Überforderung und Leistungsabfall erleben, wenn sie zu früh befördert werden. Es sei wichtig, sich die Zeit zu nehmen, um sich auf die neuen Anforderungen vorzubereiten und sicherzustellen, dass man die Fähigkeiten besitzt, die für die nächste Stufe erforderlich sind. Nicht unbemerkt bleiben Ein weiteres Hindernis für den beruflichen Erfolg sei das "Unter-dem-Radar-Fliegen". Wer nur das Nötigste tut, bleibt oft unbemerkt und verpasst wichtige Karrierechancen. Rizea betont, dass es entscheidend sei, sich zu engagieren und mehr als das Minimum zu leisten. Engagement und proaktive Arbeit können zu Karrierechancen führen, die sonst verborgen bleiben würden. Keine Abkürzungen nehmen Selbst die intelligentesten Menschen müssen Zeit und Mühe investieren, um erfolgreich zu sein. Rizea kritisiert, dass viele Menschen zu viel Zeit damit verbringen, nach Abkürzungen zu suchen, statt die notwendige Arbeit zu erbringen. Es brauche durchschnittlich 20 Stunden gezielte Praxis, um eine neue Fähigkeit zu erlernen. Deshalb sei es wichtig, sich auf die Arbeit zu konzentrieren und die eigene Zeit nicht zu verschwenden, um langfristig erfolgreich zu sein. Job-Hopping vermeiden Ein häufiger Fehler sei zudem das extreme Job-Hopping. Häufige Jobwechsel können zwar kurzfristig finanziell vorteilhaft sein, führen aber oft dazu, dass man nicht die nötigen Fähigkeiten und Erfahrungen entwickelt, um in einer Führungsposition erfolgreich zu sein. Rizea warnt, dass ständiges Wechseln die persönliche und berufliche Entwicklung hemmen kann. Es ist wichtig, in einer Position zu bleiben, um Vertrauen aufzubauen und tiefgehende Erfahrungen zu sammeln. Vertrauen bilden Schließlich betont Rizea die Wichtigkeit von Vertrauenswürdigkeit. Vertrauen sei schwer zu gewinnen und leicht zu verlieren. Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, psychologische Sicherheit und Selbstlosigkeit sind wichtige Faktoren, um Vertrauen zu schaffen. Man sollte stets darauf achten, glaubwürdig und zuverlässig zu handeln, eine sichere Umgebung für offene Kommunikation zu schaffen und die Interessen anderer im Blick zu behalten. Redaktion finanzen.net

