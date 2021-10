OpenSea: Krypto-Startup nimmt in B-Finanzierungsrunde 100 Millionen US-Dollar ein und erhält Milliardenbewertung

Im Jahr 2017 wurden mit den "Crypto-Punks" die ersten NFTs erfunden, es folgten die "CryptoKitties". Die OpenSea-Gründer Devin Finzer (CEO) und Alex Atallah waren begeistert und sahen, ihrer Firmenwebsite zufolge, das Potenzial in diesem neuen Umgang mit Items in der digitalen Welt. Noch im selben Jahr wurde die nun gerade einmal vier Jahre alte Krypto-Plattform gegründet. Im Juli ist das Startup zum ersten NFT-Einhorn geworden.

Dies teilte das Unternehmen mit gerade einmal 21 Mitarbeitenden am 20. Juli über Twitter und den Firmen-Blog mit:

We're expanding! Announcing our $100M raise and $1.5B valuation, led by @a16z



💫 OpenSea is also now cross-blockchain. NFTs that you create can now be gas-free, allowing creators to fully earn their way into crypto for the first time



