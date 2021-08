Teslas Gigafactory in Deutschland: Erste Bilder zeigen die Produktionsanlagen der Fabrik

Aktien in diesem Artikel Tesla 608,30 EUR

Kaum eine Baustelle in Deutschland steht so stark im Interesse der Öffentlichkeit wie die Tesla Gigafactory in Grünheide. Während man fast täglich in den Medien über den aktuellen Stand der Baustelle informiert wird, kann man sich zusätzlich auch viele Bilder vom Baufortschritt online anschauen. Diese Bilder haben die Fabrik bisher nur von außen gezeigt. Nun sind allerdings, über Google Maps, Fotos vom Inneren der Gigafactory aufgetaucht.

Erste Produktionsanlagen wurden schon aufgebaut

Laut der Website "Teslamag" sollen schon seit Ende 2020 im Inneren der Fabrik Maschinen installiert worden sein. Mit einer Vorab-Genehmigung können einige dieser Anlagen auf ihre Funktionalität getestet werden. Das erste Foto veröffentlichte Tesla in einem Quartalsbericht selbst. Auf diesem Foto war allerdings nur eine weitgehend leere Halle mit einer fahrbaren Hebebühne zu sehen. Weitere Bilder konnten vereinzelt von Drohnen aufgenommen werden. Einen richtigen Einblick in die Gigafactory bekam man dadurch aber nicht. Dies hat sich jetzt geändert. Denn verschiedene Nutzer haben über Google Maps Bilder vom Inneren der Fabrik veröffentlicht. Während man auf einem Foto noch einen sehr leeren Hallen-Abschnitt sieht, kann man auf anderen schon mehrere Roboter und Schutzzäune erkennen. Da die Angaben zum Erstellungsdatum aus den Meta-Daten der Fotos entfernt wurden, ist eine Echtheit der Bilder nicht vollständig feststellbar. Zusätzlich soll auch die Online-Plattform "Drive Tesla Canada" Fotos zugespielt bekommen haben. Auch hier sind rote und gelbe Roboter zu sehen, die in der Produktionslinie der Gigafactory Shanghai ebenfalls vorhanden sind. Des Weiteren soll eine Rohkarosse des Tesla Model Y erkennbar sein. Laut Berichten der Website "t3n" soll der Model Y die erste Autoreihe sein, die in Grünheide gebaut wird. Da das Land Brandenburg erste Tests der Produktionsanlagen erlaubte, können die Bilder allerdings tatsächlich Aufnahmen von der Fabrik in Deutschland sein. Somit sei das Testen ein gutes Zeichen, dass Ende des Jahres wirklich das erste Auto vom Band rollt. Allerdings fehlt hierzu immer noch die finale Genehmigung. "Teslamag" zufolge handelt es sich um das Bundes-Immissionsschutzgesetz, dessen Richtlinien von Tesla noch erfüllt werden müssen.

Widerstand gegen den Bau der Gigafactory

Während man bei Tesla schon das Ende der Bauarbeiten voll im Blick hat, wird die Kritik seitens Umweltaktivisten immer größer. Laut ZDF fordern vor allem der Naturschutzbund, Grüne Liga und die Bürgerinitiative Grünheide einen vorläufigen Baustopp. Durch die bis jetzt nur vorläufig erteilten Baugenehmigungen wäre ein kompletter Rückbau der Fabrik rechtlich möglich. Da die Infrastruktur allerdings immer weiter voranschreitet und bereits schon über 1.000 Mitarbeiter angestellt wurden, ist ein Rückbau aber eher unwahrscheinlich.

Tim Adler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com