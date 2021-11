Neue Homeoffice-Politik bei Amazon: Teamleiter regeln die Bürozeiten der Mitarbeiter individuell

Aktien in diesem Artikel Amazon 3.081,00 EUR

Experimentierphase nach undurchsichtiger Regelung

Der Versandriese Amazon hat die für Mitarbeiter des Konzerns geltenden Homeoffice-Regeln überarbeitet. Wie t3n berichtet, sollen in Zukunft die Teamleiter selbst entscheiden, an wie vielen Tagen ihre Mitarbeiter im Büro arbeiten sollen und wann sie ihrer Arbeit auch von zu Hause aus nachgehen können. Der Amazon-CEO Andy Jassy begründete die neue Regelung in einer E-Mail an die Angestellten so: "In einem Unternehmen unserer Größe gibt es keine Lösung, die für alle passend ist". Dem Konzern stehe nun zunächst einmal eine Experimentier- und Lernphase bevor, so Jassy.

Die Umschichtung der Verantwortlichkeit für die Festlegung der Homeoffice-Zeiten auf das untere Management erfolgt nach einer längeren Abfolge von wiederholten Anpassungen über Monate hinweg und der daraus resultierenden Unklarheit für die Angestellten. Die vorherige Ankündigung, ab Januar 2022 dürften Mitarbeiter wieder ins Büro kommen und es bestünde sogar eine Anwesenheitspflicht an drei Tagen in der Woche, habe Jassy zufolge für Unklarheit und Nachfragen gesorgt. Nach Ansicht von Amazon Watchblog könnte die Befugnis der Teamchefs, die Homeoffice- beziehungsweise Bürozeiten ihrer Mitarbeiter eigenmächtig und individuell zu bestimmen, in Zukunft zu spürbaren Unterschieden zwischen den einzelnen Teams führen.

Homeoffice ist möglich, Nähe zum Arbeitsplatz wird jedoch vorausgesetzt

Da man t3n zufolge bei Amazon die Erfahrung gemacht habe, dass ein Ortswechsel durchaus eine inspirierende und erholende Wirkung haben könne, gestattet der Konzern seinen Mitarbeitern, bis zu vier Wochen im Jahr komplett remote zu arbeiten. Eine Einschränkung gibt es dabei jedoch: Der Wohnort muss sich derart nahe am regulären Arbeitsplatz befinden, dass die Anreise innerhalb eines Tages für ein Meeting problemlos möglich ist. Generell gilt überdies, dass sich die Teams bei der Erstellung der individuellen Konzepte jederzeit an der Kundenfreundlichkeit zu orientieren haben, die für Amazon das oberste Gebot darstellt. Die Teamleiter haben bis Januar 2022 Zeit, die Pläne für die Bürozeiten ihrer Teammitglieder auszuarbeiten.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Shadow Inspiration / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com