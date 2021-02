China-Tesla: Neuer Akku nach Expertentest in der Kritik

Aktien in diesem Artikel Tesla 595,00 EUR

5,57% Charts

News

Analysen

China-Tesla im Test

Tesla hat das neue Model 3 auf den Markt gebracht, welches von besserer Qualität hinsichtlich Karosserie und Spaltmaßen sein soll und auch erstmals mit der kobaltfreien LFP-Batterie ausgestattet ist. Die qualitative Verbesserung könnte den Umständen geschuldet sein, dass das Model 3 auch erstmals in China gefertigt wird und nicht, wie eigentlich üblich, in den USA.

Doch neben vielen positiven Stimmen für den China-Tesla, wird auch Kritik hinsichtlich des neuen LFP-Akkus laut. So wird laut nextmove von geringeren Reichweiten und falscher Reichweitenanzeige gesprochen. Um herauszufinden, was hinter diesen Behauptungen steckt, hat nextmove, eine Autovermietung für E-Autos, das Model 3 intensiv getestet.

Sechswöchiger Akku-Test

Das Team von nextmove hat das Tesla Model 3 Standard Range+ genauer unter die Lupe genommen und das China-Modell vor allem auf die Performance bei winterlichen Bedingungen getestet. Das in China gefertigte Modell soll nicht nur mit einer verbesserten Batterie daherkommen, sondern auch 3.000 Euro günstiger sein als die Vorgänger. So ist die China-Variante des Model 3 schon ab 35.000 Euro zu haben.

Stefan Moeller, Geschäftsführer von nextmove, testete das Model 3 über einen Zeitraum von sechs Wochen hinweg und brachte insgesamt über 1.000 Kilometer auf den Asphalt. Dabei bezog sich der Test hauptsächlich auf den neuen Lithium-Eisenphosphat-Akku, da diese Technologie in Zukunft auch bei weiteren Herstellern verwendet werden soll.

Es wurden die Reichweite sowie Ladeverluste getestet, zudem analysierte nextmove, wie Tesla die Batterie vor der Kälte schützt und ob beziehungsweise wann Besitzer mit einem Softwareupdate rechnen können.

Ernüchternde Testergebnisse

In Bezug auf Optik, Verarbeitung und Fahrgefühl fällt die Resonanz durchweg positiv aus. "Der äußere Zustand dieses Autos ist das Beste, was Tesla jemals gebaut hat", heißt es in der nextmove-Analyse. Nichtsdestotrotz häufen sich im Netz die Stimmen unzufriedener Kunden, wobei stets die Performance der Batterie im Fokus steht.

"Gar liegengeblieben ist ein nextmove-Zuschauer. Sein Auto sprang auf der Autobahn innerhalb von zwei Minuten von 14 Prozent auf 0 Prozent Ladestand", so nextmove. Auch andere Besitzer haben ähnlich mangelhafte Erfahrungen gemacht, das Model 3 würde mit einem zu 90 Prozent geladenen Akku lediglich 160 Kilometer weit kommen oder die Batterie würde sich nur zu 80 Prozent laden lassen.

Auch durch den nextmove-Test fällt auf, dass Akku, Software und Auto noch nicht aufeinander abgestimmt sind und die ersten Besitzer möglicherweise als Testkaninchen herhalten müssen. Wie teslamag.de berichtet, habe Tesla laut Informationen, die CATL vorliegen, den LFP-Akku nur für kurze Zeit getestet. Nur neun Monate nach der Ankündigung seien bereits die ersten Model 3 mit dem neuen Akku ausgeliefert worden.

Entsprechend fehlen dem Hersteller sachdienliche Erfahrungswerte hinsichtlich des Spannungsverhaltens, sodass die Reichweitenanzeige die Restenergie nur schwer berechnen kann, wie nextmove während der Testphase feststellen konnte. Auch das Aufladen dauert länger als normalerweise üblich. Dieses Phänomen trete vor allem dann auf, wenn der Akku nach längerer Standzeit zu kalt geworden sei. Nach längeren und schnelleren Testfahrten, wenn der Akku also ausreichend aufgewärmt wurde, konnte dieser auch wieder relativ schnell aufgeladen werden.

Das Fazit fiel allerdings eher ernüchternd aus: Bislang versprach Tesla auch bei seinen günstigeren Modellen mit Reichweite und Alltagstauglichkeit zu überzeugen, was nun möglicherweise nicht mehr der Fall sei. "Wer im Winter schnell laden will, muss hohe Verluste in Batterieheizung investieren und auch bei anderen Gelegenheiten steuert die Software ohne Einflussnahme des Nutzers die Akkuheizung", heißt es im Fazit. Auch das aktuelle Update, welches nextmove für einen weiteren Test einbezog, konnte die Ladeleistung nur für kurze Zeit verbessern. So konnte der Akku bei einer Betriebstemperatur von 35 Grad Celsius innerhalb von 20 Minuten zu 50 Prozent vollgeladen werden, was einer Reichweite von circa 150 Kilometern entspricht. Die restlichen 41 Prozent - da der Ladevorgang nach 91 Prozent Ladestand abbrach - wurden in über 40 Minuten geladen.

Moeller kommentiert seine Befunde abschließend folgendermaßen: "So krasse Testergebnisse hat uns bisher kein anderes Elektroauto geliefert."

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: betto rodrigues / Shutterstock.com