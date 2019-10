Autofahren mit Cannabis-Medizin: Was bei einer Verkehrskontrolle droht

Mit Cannabisrausch in Verkehrskontrolle

In Deutschland fällt Cannabis unter das Betäubungsmittelgesetz, wodurch sämtliches Handeln mit der Droge streng verboten ist. Wer zum ersten Mal von der Polizei nachweislich mit THC, dem Wirkstoff von Marihuana, erwischt wird, muss mit 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. Nun gibt es aber seit knapp drei Jahren ein Gesetz, welches Cannabis als Medikament für schwer kranke Menschen legalisiert. Folglich gibt es hier in Deutschland vereinzelt legale Cannabiskonsumenten. Diese dürfen laut der Bundesregierung nach dem Konsum ungestraft mit dem Wirkstoff im Blut fahren, solange sie in der Lage sind ihr Fahrzeug "sicher zu führen".

Wer bekommt legales Cannabis

Seit Anfang 2017 ist es Ärzten erlaubt, schwer kranken Patienten medizinisches Cannabis zu verschreiben. Dabei handelt es sich um Menschen, denen laut Bundesregierung nicht anderweitig geholfen werden kann, um die Schmerzen zu lindern beziehungsweise die Krankheitssymptome zu hemmen. Zu den bekanntesten Krankheitsbildern, für die Marihuana eingesetzt wird, gehören ADHS, das Tourette-Syndrom und chronische Schmerzen. Viele der Krankheiten, die mit Marihuana behandelt werden, haben derartige Symptome, dass den Menschen aufgrund fehlender körperlicher Eigenschaften, der Führerschein entzogen wurde. Jene, die trotzdem noch die Fahrerlaubnis besitzen, können ganz normal am Straßenverkehr teilnehmen.

US-Studie warnt vor Cannabis am Steuer

Die Studie der Universität von Michigan prüfte bei 790 Cannabispatienten, ob und wie sich ihr Fahrverhalten während der sechsmonatigen Beobachtungszeit verhielt. Das Ergebnis war laut Forschern "besorgniserregend", da den Konsumenten nicht bewusst war, wie stark sie das Marihuana in Bezug auf Reaktionszeit und Koordination beeinflusst. Des Weiteren stellten die Forscher währende der Studie fest, dass 73 Prozent der Patienten das Medikament täglich oder fast täglich konsumierten und dadurch häufig auch beim Autofahren high waren. Auch wenn diese Studie in Amerika stattfand und nicht in Deutschland, ist es naheliegend, dass auch deutsche Cannabispatienten fahrlässig konsumieren und beim Autofahren andere Verkehrsteilnehmer damit unnötig in Gefahr bringen, da ihnen auch hierzulande keine Höchstdosis an THC im Blut vorgeschrieben ist.

