Schnell viele Flugmeilen sammeln - so geht’s

Vielflieger sammeln Flugmeilen - dass das Meilensammeln aber auch für Reisende möglich und sinnvoll ist, die nur selten oder nie ins Flugzeug steigen, wissen nicht viele. Dabei kann man auch im Hotel, am Hockenheimring oder bei der Bank Flugmeilen sammeln und so den nächsten Urlaub finanzieren.

"Miles & More"-Kreditkarte und -Kundennummer

Europas größter und bekanntester Flugmeilen-Anbieter Miles & More kooperiert mit über 40 Fluggesellschaften. Mit einer Anmeldung bei Miles & More erhalten Kunden üblicherweise eine Kreditkarte und eine Kundennummer. Bezahlt man bei einem Partnerunternehmen mit einer "Miles & More"-Kreditkarte, gibt am Flughafen-Terminal die Kundennummer an oder hinterlegt diese beim Online-Shopping, werden automatisch Flugmeilen gutgeschrieben.

Auf der Webseite des Unternehmens heißt es: "Neben Prämienmeilen sammeln Sie auch Statusmeilen. Diese brauchen Sie, um Vielflieger:in zu werden. So genießen Sie exklusive Privilegien, die Ihre Reisen noch komfortabler machen."

Flugmeilen gibt es nicht nur bei Fluggesellschaften

Zu den Partnerunternehmen gehören auch Autovermietungen, verschiedene Online-Portale, Banken, der Autobauer Porsche und viele andere Firmen. Auf der "Miles & More"-Webseite werden neben dauerhaften Partnern auch Sonderangebote aufgelistet, die besonders viele Flugmeilen oder eine Verdopplung der bereits gesammelten Meilen versprechen. Das kann beispielsweise eine Investition in Immobilien bei Exporo oder ein Platz bei einem Porsche-Event am Hockenheimring sein. Wer bei der Buchung solcher Sonderangebote mit der "Miles & More"-Kreditkarte bezahlt oder seine Kundennummer hinterlegt, kann schon bald kostenlos in den Urlaub fliegen.

Übrigens kann die "Miles & More"-Kundennummer auch bei PayPal hinterlegt werden, sodass Flugmeilen automatisch immer dann gutgeschrieben werden, wenn man bei einem Partner des Anbieters einkauft - ohne sich dessen bewusst zu sein. Und: Auch Nichtflieger profitieren von Flugmeilen, denn diese können in Treuepunkte bei Payback, Shell, Marriott und anderen Firmen umgewandelt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Marriott Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Marriott Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Marriott Inc.

Bildquellen: Markus Gann / Shutterstock.com