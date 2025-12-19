DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,18 +0,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin73.566 +0,9%Euro1,1725 ±-0,0%Öl59,65 -0,1%Gold4.317 -0,4%
Militär

Die größten Armeen weltweit nach Militärausgaben

19.12.25 03:30 Uhr
Milliarden für Waffen: Diese Länder geben am meisten für ihre Armeen aus | finanzen.net

Welche Länder investieren am meisten in ihre Streitkräfte? Dieses Ranking zeigt die Staaten mit den höchsten Militärausgaben im Jahr 2025.

Das Ranking basiert auf den jährlichen Daten des SIPRI, das die weltweiten Verteidigungsausgaben systematisch erfasst und vergleicht. Berücksichtigt werden die offiziellen Budgets der Länder, die in Milliarden US-Dollar ausgewiesen sind. Dadurch lässt sich erkennen, welche Staaten den größten finanziellen Aufwand für ihr Militär betreiben.

Redaktion finanzen.net

Die größten Armeen nach Militärausgaben

Platz 17: Das Ranking

In diesem Ranking werden die Top 16 Länder mit den höchsten Militärausgaben weltweit vorgestellt. Grundlage sind Daten des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Stand der Daten ist April 2025.

Quelle: SIPRI, Bild: LadyLensArt / Shutterstock.com

Platz 16: Kanada

Kanada investiert 29,3 Milliarden US-Dollar in Verteidigung, bleibt aber im internationalen Vergleich im Mittelfeld. Schwerpunkte liegen auf NATO-Verpflichtungen und der Modernisierung der Luftwaffe.

Quelle: SIPRI, Bild: Mark Heirreid / Shutterstock.com

Platz 15: Australien

Australien setzt auf militärische Modernisierung. Mit 33,8 Milliarden US-Dollar investiert das Land insbesondere in Kooperation mit den USA und Großbritannien (AUKUS-Bündnis), um die Rolle im Indopazifik zu stärken.

Quelle: SIPRI, Bild: Rosel Eckstein / pixelio.de

Platz 14: Italien

Italien zählt in der NATO mit 38 Milliarden US-Dollar zu den Ländern mit den höchsten Militärausgaben. Investiert wird vor allem in die Marine und internationale Einsätze, da das Land strategisch am Mittelmeer positioniert ist.

Quelle: SIPRI, Bild: leoks / Shutterstock.com

Platz 13: Polen

Polen hat seine Verteidigungsausgaben in jüngster Vergangenheit drastisch erhöht. Mit 38 Milliarden US-Dollar investiert das Land stark in Panzer, Raketenabwehrsysteme und Personal - besonders im Zuge des Ukraine-Krieges.

Quelle: SIPRI, Bild: fotorince / Shutterstock.com

Platz 12: Israel

Israel setzt 46,5 Milliarden US-Dollar für eine technologisch hochentwickelte Armee mit starker Luftabwehr und Cyberfähigkeiten ein. Angesichts der instabilen Lage im Nahen Osten investiert das Land seit Jahren stark in sein Militär.

Quelle: SIPRI, Bild: Dan Josephson / Shutterstock.com

Platz 11: Südkorea

Südkorea gehört zu den Ländern mit den höchsten Militärausgaben pro Kopf. Mit 47,6 Milliarden US-Dollar fließen große Mittel in moderne Technik und Abschreckung angesichts der Bedrohung durch Nordkorea.

Quelle: SIPRI, Bild: swissmacky / Shutterstock.com

Platz 10: Japan

Japan hat seine Verteidigungsausgaben auf 55,3 Milliarden US-Dollar gesteigert. Vor allem angesichts der Spannungen mit China und Nordkorea investiert Tokio verstärkt in Raketenabwehr und Marine.

Quelle: SIPRI, Bild: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Platz 9: Frankreich

Frankreich zählt zu den führenden Militärmächten Europas. Mit 64,7 Milliarden US-Dollar und einem Schwerpunkt auf Atomwaffen, Marine und weltweiten Einsätzen liegt es fast gleichauf mit Platz 8.

Quelle: SIPRI, Bild: Domen Colja / Shutterstock.com

Platz 8: Ukraine

Aufgrund des Krieges gegen Russland hat die Ukraine ihre Militärausgaben massiv auf 64,7 Milliarden US-Dollar erhöht. Internationale Unterstützung trägt zusätzlich dazu bei, die Verteidigungsfähigkeit des Landes aufrechtzuerhalten.

Quelle: SIPRI, Bild: Sergii Votit / Shutterstock.com

Platz 7: Saudi-Arabien

Saudi-Arabien investiert 80,3 Milliarden US-Dollar in die Verteidigung. Ein Großteil der Mittel fließt in Waffenkäufe aus den USA und Europa, um die regionale Vormachtstellung am Golf zu sichern.

Quelle: SIPRI, Bild: Millenius / Shutterstock.com

Platz 6: Vereinigtes Königreich

Das Vereinigte Königreich zählt mit 81,8 Milliarden US-Dollar in Europa zu den größten Militärinvestoren. Neben konventionellen Streitkräften setzt London stark auf nukleare Abschreckung und globale Einsätze.

Quelle: SIPRI, Bild: clearlens-images / pixelio.de

Platz 5: Indien

Indien investiert 86,1 Milliarden US-Dollar in seine Streitkräfte, um sowohl gegenüber China als auch Pakistan gewappnet zu sein. Neben einer großen Armee spielt auch die Modernisierung der Marine eine wichtige Rolle.

Quelle: SIPRI, Bild: pockygallery / Shutterstock.com

Platz 4: Deutschland

Deutschland hat seine Militärausgaben stark angehoben und besitzt nun mit 88,5 Milliarden US-Dollar eines der größten Militärbudgets der Welt. Das Sondervermögen der Bundeswehr sowie Modernisierungsprojekte treiben die Zahlen nach oben.

Quelle: SIPRI, Bild: Gemen64 / pixelio.de

Platz 3: Russland

Russlands Ausgaben sind im Zuge des Ukraine-Krieges deutlich gestiegen. 149 Milliarden US-Dollar fließen überwiegend in Rüstung und Logistik, um die militärische Schlagkraft trotz internationaler Sanktionen aufrechtzuerhalten.

Quelle: SIPRI, Bild: valeriiaarnaud / Shutterstock.com

Platz 2: China

China setzt seit Jahren auf den massiven Ausbau seiner Streitkräfte. Mit 314 Milliarden US-Dollar investiert das Land vor allem in Hightech-Waffen, Marine und Cyberkriegsführung, um seine geopolitische Rolle zu festigen.

Quelle: SIPRI, Bild: istock/Paul Rushton

Platz 1: USA

Die Vereinigten Staaten sind mit Abstand Spitzenreiter. Mit 997 Milliarden US-Dollar entfallen fast ein Drittel der weltweiten Militärausgaben auf die USA. Modernste Technologie, globale Präsenz und eine starke Marine sichern den Status der größten Militärmacht.

Quelle: SIPRI, Bild: Vacclav / Shutterstock.com

