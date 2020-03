KPMG-Studie: So viel verlieren die europäischen Ligen in der Corona-erzwungenen Fußballpause

Die Sportwelt steht seit wenigen Wochen in aller Welt still. Profiligen weltweit mussten aufgrund der Corona-Krise den laufenden Spielbetrieb einstellen. Davon ebenfalls betroffen sind die europäischen Spitzenligen des Fußballs, sie müssen aufgrund des möglichen Saisonabbruchs mit wirtschaftlichen Folgen in Milliardenhöhe rechnen. Allen voran, die englische Premier League.