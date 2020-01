Fußball-Bundesliga: Weiß Amazon bald schon vorher, wann ein Tor fällt?

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.680,40 EUR

• Die Fußball-Bundesliga kooperiert ab der kommenden Rückrunde mit Amazon• Mit Künstlicher Intelligenz soll das personalisierte Spielerlebnis verbessert werden• Die Bundesliga will damit einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft gehen

"powered by AWS"

Amazon Web Services (AWS) wird neuer offizieller Technologie-Provider der Fußball-Bundesliga und liefert die statistischen Daten der Spiele ab der Rückrunde der Bundesliga-Saison 2019/2020. Unter dem Titel "powered by AWS", werden die Daten bereitgestellt und mit Hilfe künstlicher Intelligenz und Machine-Learning im vorhinein ausgewertet und erstellt. Es ist zunächst vorgesehen Echtzeit-Statistiken in die Live-Berichterstattung einzubinden. Im offiziellen Statement der Bundesliga heißt es zudem, dass es zusätzlich eine "umfassende Bereitstellung personalisierter Inhalte auf digitalen Plattformen" geben wird.

Gute Zusammenarbeit ist der beste Weg zum Erfolg. Wir gehen diesen Weg mit einem neuen Technologie Provider! Willkommen in der Bundesliga-Familie, @AWS_DACH! #AWSxBundesliga pic.twitter.com/9C8nxO1W6M - BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 14. Januar 2020

Amazon-Personalize

Für die Erstellung personalisierter Inhalte, wird laut der Deutschen Fußball Liga Amazon-Personalize genutzt. Dabei handelt es sich um einen Machine-Learning-Service, der den Fans, anhand ihrer im vorhinein erfassten Daten, Empfehlungen zeigt. Das können unter anderem Videos und Ergebnisse zu Suchanfragen nach Clubs oder Spielern sein. Ob in dieses Angebot auch personalisierte Werbung fällt, erklären die Partner nicht und schreiben lediglich es handle sich um "weitere Inhalte". Die erweiterten Informationen sollen sowohl im Internet als auch am TV abrufbar sein.

Amazon-Sage-Maker

Eine weitere Machine-Learning-Plattform mit dem Namen Amazon-Sage-Maker, wollen die Kooperationspartner künftig ebenfalls nutzen. Mithilfe dieses Service, sollen Echtzeit-Vorhersagen zu Toren und Torchancen getroffen werden. Ebenfalls soll es so möglich sein, taktische Entscheidungen der Mannschaften vorherzusagen. Neben den aktuellen Daten werden dafür historische Daten aus mehr als 10.000 Bundesliga-Spielen ausgewertet, um das Spielerlebnis zu perfektionieren. "Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit AWS einen wichtigen Schritt in die Zukunft zu gehen", sagt DFL-Geschäftsführer Christian Seifert auf der offiziellen Website der Fußball-Bundesliga und ergänzt: "Innovation bedeutet, den Status quo in Frage zu stellen. Diese enge Zusammenarbeit mit einem der innovativsten Technologieunternehmen der Welt verleiht unseren Investitionen der vergangenen zwei Jahrzehnte zusätzlichen Nachdruck und trägt dazu bei, auch künftig ein weltweit herausragendes Fußballerlebnis in höchster Präsentationsqualität zu bieten."

