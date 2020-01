Fußballwetten - wie funktioniert das eigentlich?

Sportwetten

Der Markt für Sportwetten ist groß und Tag für Tag kommen mehr Anfänger hinzu. Neben den klassischen Wettbüros gibt es immer mehr Onlineanbieter, die einen einfachen Einstieg in die Welt der Sportwetten ermöglichen. Besonders Fußballwetten sind sehr beliebt und während es für einige einen netten Zuverdienst darstellt, sind andere auf der Suche nach einem neuen Hobby und wollen auf ihren Lieblingsverein wetten. Wird das nächste Spiel für den BVB ein Heimsieg und welches Ergebnis ist bei der nächsten Begegnung von Juventus Turin realistisch? Wir erklären Ihnen die ersten Schritte um online eine Wette zu platzieren und welche verschiedenen Wettmöglichkeiten es eigentlich gibt. Die Fußballwette zählt zu den beliebtesten Sportwetten und die meisten werden heute online platziert. Es ist praktisch und schnell, da der Zugriff ganz einfach von zuhause via Smartphone oder Tablet möglich ist und man sich den Weg ins Wettbüro oder zum Buchmacher spart. Das ermöglicht dem Wettenden von überall eine Sportwette innerhalb weniger Minuten zu platzieren.

Die ersten Schritte

Im ersten Schritt muss man sich für einen Anbieter entscheiden. Dafür sollte man die Quoten der einzelnen Wettanbieter vergleichen und sich anschließend einen Anbieter wählen. Die Anmeldung erfolgt bei jedem Sportwettenanbieter kostenlos. Nachdem man die persönlichen Daten eingegeben hat, erhält man per E-Mail die Zugangsdaten, um sich ein Passwort einzurichten. Mit der Anmeldung erhält man anschließend Zugriff auf das komplette Wettangebot des Anbieters. Der nächste Schritt ist es, das Spielerkonto aufzuladen. Per PayPal, Banküberweisung oder Kreditkarte kann man den Betrag seiner Wahl auf sein Spielerkonto überweisen, um mit diesem Geld später eine oder mehrere Wetten zu platzieren. In der Regel berechnet der Wettanbieter bei einer Einzahlung via Kreditkarte eine Bearbeitungsgebühr und es kann bis zu drei Werktagen dauern, bis der Betrag auf dem Spielerkonto gutgeschrieben wird. Im Anschluss kann eine Wette platziert werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, die im Anschluss erläutert werden. Hat man mit seiner Wette einen Gewinn erzielt, kann man sich diesen anschließend auszahlen lassen. Die verschiedenen Zahlungsmodalitäten, die zur Verfügung stehen, variieren von Anbieter zu Anbieter. Die gängigen sind die Überweisung per PayPal oder Banküberweisung.

Die Wettarten im Überblick

Nach der Kontoeröffnung und der ersten Einzahlung steht jeder Neukunde vor seinem ersten großen Schritt: Der ersten Wette. Dabei gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, diese in Angriff zu nehmen. Zunächst bieten alle Anbieter mehrere Wettarten an, neben den Einzelwetten sind dies die sogenannten Kombinations- und Systemwetten. Im Folgenden finden sich die Erläuterungen der einzelnen Wettarten:

Die Einzelwette

Wette ist nicht gleich Wette, denn unter den Sportwetten gibt es verschiedene Möglichkeiten seinen Einsatz zu platzieren. Viele der professionellen Spieler bezeichnen die Einzelwette als lukrativste Form der Wettplatzierung. Zwar fallen die einzelnen Gewinne geringer aus, dauerhaft gestaltet sich diese Möglichkeit jedoch oftmals als erfolgversprechender. Hierbei wird die Wette auf ein einzelnes Ereignis platziert und ein Tipp abgegeben. Das kann dann wie folgt aussehen:

Tipp: Heimsieg

Quote: 1,8

Einsatz: 10 Euro

Gewinn: 18 Euro

Die Kombinationswette

Eine weitere Möglichkeit ist die Kombinationswette. Dabei wird eine Wette gleich auf mehrere Events platziert, beispielsweise auf fünf Fußballspiele und es entsteht eine Gesamtquote, die multipliziert mit dem Einsatz den möglichen Gewinn ergibt. Diese Form der Wette ist besonders beliebt, da sich mit relativ niedrigen Einsätzen hohe Wettgewinne erzielen lassen.

Die Systemwette

Ebenfalls besteht die Möglichkeit eine Systemwette zu platzieren. Dafür werden die Begegnungen einzeln beurteilt und eine Annahme aufgestellt. So kann man bei vier Tippreihen eine ausklammern, die nach eigenem Wissen nicht sehr erfolgversprechend aussieht. Der Einsatz mal die vier Tippreihen ergibt dann den Gesamteinsatz. Für den Gewinn werden jedoch nur die drei ausgewählten Ereignisse mit dem ursprünglichen Einsatz verrechnet. Da die Systemwette jedoch sehr komplex ist und mit relativ viel Aufwand für die Wetteinsatz- und Gewinnberechnung verbunden ist, eignet sie sich eher für erfahrene Wettende mit einem umfangreichen Hintergrundwissen.

Tipps und Tricks

Als Anfänger in Sachen Sportwetten gibt es drei Tipps, die sich als sehr hilfreich erweisen können. Als Erstes ist zu empfehlen, nur Wetten mit einem gewissen Maß an Hintergrundwissen abzuschließen. Ist man zum Beispiel seit Jahren ein begeisterter Fußballfan und verfolgt regelmäßig die Spiele und Ergebnisse, bietet es sich an auch in diesem Bereich seine ersten Wetten zu platzieren. Zweitens sollte man sich von den unterschiedlichen Wettquoten nicht verwirren lassen. Häufig locken Anbieter mit niedrigen Quoten, die auf eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ergebnisses hindeuten, jedoch auch die Gewinnquote deutlich senken. Es ist also wichtig, die Quoten im Vorhinein zu vergleichen und dabei die möglichen Gewinnquoten im Blick zu behalten. Ein dritter und letzter Tipp ist es auf alternative Wettmöglichkeiten zu setzen. Falls sie keine Voraussage treffen können, wie ein Spiel ausgeht, gibt es die Möglichkeit zu wetten, wer beispielsweise das erste Tor schießt, wie viele Tore es im Spiel geben wird oder wie das Halbzeit-Ergebnis ausfällt.

Wer also erfolgreich als Anfänger unter die Wettenden gehen will, sollte sich im Vorhinein genau informieren und nicht einfach auf seinen Lieblingsverein setzen. Befolgt man all diese Tipps, steht der ersten Wette jedoch nichts mehr im Weg.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ohmega1982 / Shutterstock.com, lazyllama / Shutterstock.com