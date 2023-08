Model-Ikone

Heidi Klum, die international renommierte deutsche Model-Ikone, hat nicht nur die Modewelt erobert, sondern auch ein erhebliches Vermögen angehäuft. Als eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Mode- und Unterhaltungssektor hat sie nicht nur ihre Karriere als Model vorangetrieben, sondern auch als Geschäftsfrau, Moderatorin und Produzentin.

Werte in diesem Artikel

Von den Laufstegen zum Unternehmertum

Heidi Klum begann ihre Karriere als Model in den 1990er Jahren. Ihr Durchbruch erfolgte, als sie zum "Sports Illustrated Swimsuit Issue" Covergirl ernannt wurde, wie die Vogue berichtet. Dies war der Startpunkt für ihre internationale Anerkennung und öffnete ihr Türen zu zahlreichen lukrativen Werbeverträgen und Laufstegmöglichkeiten bei führenden Modemarken. Ihre Arbeit als Victoria's Secret-Engel verlieh ihrer Karriere einen weiteren Schub und half ihr, zu einem der bestbezahlten Models der Welt zu werden, so die Vogue.

Heidi Klum hat sich jedoch nicht nur auf ihre Modelkarriere beschränkt. Sie hat ihre Marke zu einem eigenen Imperium ausgebaut. Sie gründete ihre eigene Fernsehshow "Germany's Next Topmodel", die nicht nur ihre Bekanntheit steigerte, sondern auch zu einem großen Erfolg wurde und ihr laut Schätzung der Vogue ein Einkommen in Höhe von etwa 10 Millionen Euro pro Staffel beschert.

Heidi Klums Vermögen stammt jedoch nicht nur aus ihrer Model- und Unterhaltungskarriere. Sie hat ihre Markenpräsenz durch Partnerschaften und Kooperationen mit verschiedenen Unternehmen erweitert, das berichtet der Business Insider. Heidi Klum hat Parfums und Kosmetikprodukte entwickelt, Modekollektionen entworfen und war an der Entwicklung von Kinderkleidung beteiligt.

Die Marke Heidi Klum

Heidi Klum hat es geschafft, sich als eine Marke zu etablieren, die weit über ihre Anfänge als Model hinausgeht. Ihre Vielseitigkeit als Moderatorin, Produzentin und Geschäftsfrau hat ihr ermöglicht, ein breites Spektrum von Einkommensquellen zu erschließen, so der Business Insider. Neben ihren unternehmerischen Bemühungen hat sie auch Werbedeals mit namhaften Marken wie beispielsweise McDonald's abgeschlossen, was ihr Vermögen weiter wachsen ließ, so der Business Insider.

Geschätztes Vermögen: 130 Millionen Euro

Obwohl die genaue Höhe des Vermögens von Heidi Klum nicht öffentlich bekannt ist, wird ihr Gesamtvermögen vom Vermögenmagazin auf 130 Millionen Euro geschätzt. Ihr Einkommen aus dem Modeln, der Moderation, der Produktion und verschiedenen Geschäftsprojekten hat dazu geführt, dass sie zu einer der wohlhabendsten Frauen in der Unterhaltungsindustrie gehört.

Redaktion finanzen.net