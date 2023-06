Taylor Swift: Pop-Ikone und Finanzexpertin

• Taylor Swift lehnte die FTX-Millionen ab• Sängerin investiert wohl in geschlossene Fonds• Bestes Investment ist die Musik

Laut der Financial Times hatte die mittlerweile insolvente Kryptobörse FTX der US-Sängerin Taylor Swift 100 Millionen US-Dollar für eine Werbepartnerschaft bei ihrer aktuellen "The Eras Tour" angeboten, sie lehnte aber ab. Offenbar gab es aber kaum Prominente, die der Kryptobörse eine Absage erteilten. Fragen zu den Geschäftstätigkeiten, den Produkten und potenziellen Risiken haben einige wohl hintenangestellt. Der Gründer und Managing Partner der US-Kanzlei "The Moskowitz Law Firm" verklagt die Prominenten nun wegen der Irreführung von Kunden auf fünf Milliarden US-Dollar. Über Taylor Swift sagte er, sie sei die Einzige gewesen, die er habe finden können, die die notwendigen Fragen stellte und zu dem Entschluss kam, die Partnerschaft lieber sein zu lassen.

Einem Tweet des Investors Boaz Weinstein zufolge, scheint Taylor Swift wohl ein Händchen für Investments zu haben. Er twitterte von einem Konzert der Sängerin in Philadelphia, dass Scott Swift - der Vater von Taylor Swift - ihm wohl gesagt habe, sie investiere in Discounted Closed-End-Funds. Solche geschlossenen Fonds beschaffen das Geld für ihre Investitionen durch die Ausgabe von Aktien. Da es aber nur eine begrenzte Anzahl an Aktien gibt, haben diese Fonds eine Obergrenze dafür, wie viele Personen investieren können.

Having a blast watching our daughters sing every lyric tonight in Philly. Did you know that @taylorswift13 invests in discounted closed end funds? You think I’m kidding, but her father Scott told me so! For many reasons, it’s hard not to be a Swifty. pic.twitter.com/Mxili9xI8f