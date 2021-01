The Boring Company: Tesla-Chef Elon Musk veranstaltet Tunnel-Rave

Aktien in diesem Artikel Tesla 655,50 EUR

4,68% Charts

News

Analysen

Tesla -Chef Elon Musk steht wieder einmal kurz davor, ein Giganten-Projekt in die Tat umzusetzen. Medienberichten zufolge soll der erste Teil des geplanten High Speed-Transporttunnels schon Anfang nächsten Jahres befahrbar sein - laut Musk sogar schon früher.

Zusammen mit seiner Drittfirma "The Boring Company" plant der Tesla-Chef ein Untergrund-Transportsystem für autonome Elektroautos, um Passagieren einen schnellen und bequemen Transport in ganz Las Vegas zu ermöglichen. Eine der Stationen des "The Las Vegas Loop" hat Musk nun auf eine etwas andere Art präsentiert.

Musk feiert Inbetriebnahme seines Tunnels mit "Tunnel-Rave"

Ein kürzlich veröffentlichtes Video auf dem Twitter-Account der Boring Company zeigt das Innere des Tunnels - ausgeleuchtet in allen Regenbogenfarben.

Kommentiert wurde dieses Video lediglich mit dem Statement "Tunnel-Rave" - ein eindeutiger Hinweis auf den Inhalt des Videos. Zu sehen sind drei weiße Teslas in einer großen Tiefgarage, die vor einer Rolltreppe stehen. An der Decke pulsieren bunte Leuchtbänder im Rhythmus zu Aviciis Electronic-Song "Levels".

Schon öfter in der Vergangenheit ließ der Tesla-Chef seine Begeisterung für Raves und Techno-Musik durchblicken. Im Februar 2020 hat Elon Musk seinen eigenen EDM-Song "Don't doubt ur vibe" veröffentlicht. Auch kündigte er für die neu erbaute Tesla-Gigafactory in Berlin sogar spaßeshalber einen Rave Cave an. Daher war es für viele nicht verwunderlich, dass das Debüt des Transporttunnels mit einem Rave gefeiert wurde.

Passagiere sollen unterirdisch durch Las Vegas transportiert werden

Bisher konzentriert sich das Projekt vor allem auf die Fertigstellung des Las Vegas Convention Center-Loops, der Kongressteilnehmer über den LVCC-Campus transportieren soll. Zukünftig sollen aber auch Casinos entlang des Strips, der McCarran International Airport, des Allegiant Stadium, die Innenstadt von Las Vegas und schließlich Los Angeles miteinander verbunden werden, wie die Pläne der Boring Company zeigen.

Insgesamt erreichen die Transportfahrzeuge Geschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometer pro Stunde - jedoch weitaus weniger als die geplanten Geschwindigkeiten von fast 1000 Kilometer pro Stunde.

Laut den Angaben von The Boring Company sollen zunächst nur das Tesla Model 3 und das Model X durch die Tunnel fahren - und das autonom. Für spätere Zeitpunkte sind aber auch spezielle Elektroautos, die auf mehrere Passagiere ausgerichtet sind, geplant. Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images, Joshua Lott/Getty Images