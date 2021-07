Kennzeichnung der Nachhaltigkeit: Lidl testet Eco-Score

Was ist der Eco-Score?

Laut eigener Aussage von Lidl ist der Eco-Score eine fünfstufige Produktkennzeichnung, wodurch die Kunden den Nachhaltigkeitsgrad von Lebensmitteln auf einen Blick erkennen können sollen. Dabei sollen die Produkte je nach ihrem Einfluss auf die Umwelt gekennzeichnet werden. Die Skalierung erfolgt von einem dunkelgrünen A für die geringsten Umwelteinwirkungen bis zu einem roten E für die größten Umwelteinwirkungen. Dabei werden verschiedene Kriterien wie der ökologische Fußabdruck, die Herkunft der Zutaten, Nachhaltigkeitslabels sowie die Art der Verpackung berücksichtigt, so der Lebensmitteldiscounter.

Der Eco-Score stammt ursprünglich aus Frankreich, wo die Methode von zehn französischen Unternehmen entwickelt wurde. Durch Lidl hält der Eco-Score nun auch hierzulande Einzug. Mit den Testergebnissen möchte Lidl "dazu beitragen, zeitnah eine pragmatische und einfach verständliche Nachhaltigkeitskennzeichnung auf Produkten in Deutschland zu etablieren. […] Diese übergeordnete Nachhaltigkeitskennzeichnung soll unseren Kunden eine schnelle und nachhaltigere Kaufentscheidung ermöglichen", so Lidl in einer Pressemitteilung. In der in Berlin angelaufenen Testphase wird der Eco-Score bei ausgewählten Lebensmitteln der Eigenmarken auf dem Preisschild angebracht.

Reaktion auf Nachfrageverhalten der Kunden

Laut des "Global Consumer Insights Survey" der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC, bei der 21.480 Verbraucher in 27 Regionen weltweit, darunter 1.000 deutsche Konsumenten, befragt wurden, spielt der Nachhaltigkeits-Aspekt eine große Rolle hinsichtlich der Produktauswahl bei Kaufentscheidungen. 41 Prozent der europäischen Verbraucher präferieren Produkte mit weniger Verpackung, 42 Prozent vermeiden Plastik. Ein Drittel bevorzugt Produkte mit umweltfreundlicher Verpackung und ebenso ein Drittel kauft lieber Produkte, deren Herkunft transparent ist und sich zurückverfolgen lässt. Auch Lidl gibt in einer Informationsbroschüre bezüglich der Eco-Score-Kennzeichnung an, dass sich Verbraucher Hintergrundinformationen zu den Produkten wünschen und zunehmend darauf achten, was sie konsumieren.

Nachhaltigkeit fester Bestandteil der Unternehmensausrichtung bei Lidl

Bereits im Jahr 2019 veröffentlichte das Unternehmen die Lidl-Nachhaltigkeitsstrategie 2030. Die Strategie setzt sich zum Ziel, bis 2025 fünf Millionen Quadratmeter für Insekten zu erschließen sowie bis 2025 alle Kunststoffverpackungen der Eigenmarken recyclingfähig zu gestalten. Darüber hinaus startete Lidl im Jahr 2019 eine Kooperation mit dem Unternehmen Bioland mit der Intention, den Biostandard in den Regalen der Filialen zu erhöhen. Bioland wirbt mit Bio-Lebensmitteln aus nachhaltiger ökologischer Landwirtschaft.

