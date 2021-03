Shuffle Play: Das steckt hinter der neuen Funktion auf Netflix

Netflix knackt 200 Millionen Abonnenten-Marke

Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon oder Disney+ sind beliebt wie noch nie zuvor. So konnte Netflix allein im vergangenen Quartal 8,5 Millionen neue Nutzer verbuchen, die Zahl der Mitglieder stieg damit erstmals auf über 200 Millionen Abonnenten.

Um sich von seinen Konkurrenten abheben zu können, nimmt der US-amerikanische Streaming-Anbieter immer mehr Filme und Serien in sein Angebot auf. Mehr als 1.400 Filme und über 350 Serien sollen laut dem Branchenmagazin Techbook mittlerweile für die Abonnenten verfügbar sein. Dass da die Auswahl schwer fällt, ist verständlich. Viele Nutzer können sich nur schlecht entscheiden - die Suche nach dem passenden Film dauert bei Vielen ewig.

Shuffle Play soll Nutzern bei der Auswahl helfen

Eine neue Funktion auf Netflix soll nun Abhilfe schaffen. Der sogenannte "Shuffle Play"-Modus durchsucht die Netflix-Mediathek nach passenden Filmen oder Serien und wählt für den Nutzer zufällig einen Titel aus.

Laut COO und Chief Product Officer Greg Peters seien Kunden, wenn sie Netflix schauen, oft "nicht wirklich sicher [...], was sie sehen wollen". Wie er in dem Investoreninterview des vierten Quartals erläutert, können Nutzer die ewige Suche nach einem passenden Film zukünftig umgehen, indem sie auf die Schaltfläche der Shuffle Play-Funktion klicken und so den Streaming-Anbieter einen Film oder eine Serie aussuchen lassen.

Dabei wird der Titel allerdings nicht völlig zufällig von Netflix gewählt, sondern orientiert sich an dem in der Vergangenheit beobachteten Streaming-Verhalten des Nutzers. Dafür analysieren Algorithmen für jeden Kunden, welche Art von Filmen und Serien bevorzugt vom Kunden ausgewählt werden und welches Genre zu der Auswahl passt.

Shuffle Play-Funktion bereits jetzt für einige Kunden verfügbar

Laut zahlreichen Medienberichten hatte Netflix die Shuffle Play-Funktion schon Mitte letzten Jahres das erste Mal angekündigt. Nach einer längeren Wartezeit wurde dies nun noch einmal offiziell von dem US-amerikanischen Streaming-Portal bestätigt, wie Variety berichtet. Demnach soll die neue Funktion im ersten Halbjahr 2021 für alle Netflix-Nutzer verfügbar gemacht werden. Denn auch wenn die "Shuffle Play"-Funktion schon mehrere Testrunden durchlaufen hat, können noch nicht alle Nutzer auch auf die Funktion zugreifen.

Je nach App oder Gerät taucht die Auswahltaste an verschiedenen Stellen in Netflix auf - meistens können Netflix-Kunden den Knopf mit dem Titel "Etwas abspielen" aber bereits in der Profilauswahl finden. Dort befindet er sich in der Regel unter dem ausgewählten Konto, markiert durch das typische Zufalls-Symbol mit den zwei überkreuzten Pfeilen. Drückt man diesen Button, wird sofort ein zufällig ausgewählter Titel angezeigt. Außerdem berichten einige Nutzer laut Netzwelt, dass die Shuffle-Play-Funktion bei ihnen auch in der Startmenüleiste zu finden ist. Hier ist der "Etwas abspielen"-Button laut den Nutzerberichten direkt unter dem "Startseite"-Reiter platziert. Übrigens kann man den zufällig angezeigten Film auch wechseln, hierfür gibt es einen "Etwas anderes abspielen"-Button unter dem Vorschlag.

Alte Netflix-Version für neue Funktion updaten

Hat man noch keinen Zugriff auf die Shuffle Play-Funktion, kann es sich lohnen, einen Blick in den AppStore zu werfen. Eventuell gibt es dort bereits eine aktuellere Version, sodass ein Update ausgeführt werden kann. Außerdem rät Techbook den Nutzern, sich einmal aus- und anschließend wieder einzuloggen, um die neue Funktion sichtbar zu machen. Bringt das alles nichts, ist die Funktion für das Gerät oder die App wohl noch nicht freigeschaltet - laut Netflix wird dies aber spätestens bis Mitte 2021 geschehen.

