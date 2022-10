Mit Euro-Einführung in Kroatien: Diese neuen Euro-Münzen gibt es ab Januar 2023

Kroatien führt ab 1. Januar 2023 den Euro ein

Kroatien ist bereits seit dem 1. Juli 2013 Mitglied der EU. Bis dato hatte das Land allerdings noch seine eigene Währung, nämlich den kroatischen Kuna. Bald wird aber auch in Kroatien der Euro zum offiziellen Zahlungsmittel. Man wird in Zukunft also einige neue Münzen im Portemonnaie finden.

So sehen die Münzen aus

Auf den kroatischen 2-Euro-Münzen wird man bald den Umriss Kroatiens sehen und die Worte "O LIJEPA O DRAGA O SLATKA SLOBODO" am Rande, welche übersetzt "Oh schöne, oh liebe, oh süße Freiheit" bedeuten. Diese Worte stammen aus der Hymne an die Freiheit, welche im 17. Jahrhundert von dem Dichter Ivan Gundulic verfasst wurde, berichtet die Berliner Morgenpost. Auf der 1-Euro-Münze wird ein Marder zu sehen sein, welcher an die bisherige Währung Kuna erinnern soll. In früheren Zeiten galten nämlich Marderfelle als Zahlungsmittel im damaligen Gebiet Kroatiens, der Marder soll an das mittelalterliche Geld erinnern. Hierbei gab es jedoch einige Urheberrechtsstreitigkeiten, da das vorherige Design des Marders sehr an ein Foto erinnerte, das von einem schottischen Fotografen aufgenommen wurde. Dementsprechend musste es vom Designer Stjepan Pranjković nachjustiert werden.

U Hrvatskoj kovnici novca danas je svečano obilježen početak proizvodnje hrvatskih eurokovanica. Za potrebe predopskrbe banaka HNB će pripremiti oko 3.700 t eurokovanica što je težina približno jednaka težini 88 novih zagrebačkih tramvaja. Više na https://t.co/PamXMSpBOA #EUROuRH pic.twitter.com/dQrUvPljcu - Hrvatska narodna banka (@HNB_HR) July 18, 2022

Für die 50-Cent-, 20-Cent- und 10-Cent-Münze entschied man sich für das Abbild von Nikola Tesla, welcher als eines der größten Genies der Geschichte gilt. Hier herrscht jedoch Uneinigkeit darüber, ob Tesla Serbe oder Kroate war, weshalb die serbische Nationalbank ihre Bedenken an der Verwendung äußerte, so die Berliner Morgenpost. Die restlichen Cent-Münzen sind mit einer HR-Ligatur versehen. Die Abkürzung HR steht für die Landessprache Kroatiens und ist in Glagoliza geschrieben, welche als die älteste slawische Schrift gilt. Auf jeder Münze findet man außerdem das typische Schachbrettmuster des kroatischen Wappens.

