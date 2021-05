"Streaming-König" Knossi investiert in Fußballclub

Webstar wird Sponsor

Knossi arbeitet als Entertainer und Moderator und wird als König von Twitch bezeichnet. Nun sorgte der 34-Jährige mit dem gebürtigen Namen Jens Knossalla für neue Aufmerksamkeit. Bereits Ende Februar gab er bekannt, das neue Werbegesicht von Kaufland zu sein und sorgte damit für viel Diskussionsstoff im Netz. Doch nun möchte Jens Knossalla den Spieß umdrehen und wird selbst zu einem Sponsor. Wie er über Instagram bekannt gab, investierte er in einen ganz besonderen Fußballverein.

Trikot mit eigenem Logo

Am 7. März 2021 gab Knossi in seiner Instagram-Story bekannt, dass er nun der offizielle Sponsor seines Heimatvereins SC Baden-Baden wird. Dafür soll der Twitch-Star auch eine beträchtliche Summe an den Kreisligisten abgetreten haben. Insgesamt kostete Jens Knossalla das Investment rund 3.700 Euro, wie er selbst verrät: "Ich habe grade 3700 Euro an die Boys rübergeschickt." Des Weiteren präsentierte Knossi seinen mehr als 1,4 Millionen Followern ein Bild des neuen Trikots des Kreisligisten. Auf dem Shirt befindet sich neben Knossis eigenem Logo auch noch ein kleines Wappen.

Werbevertrag mit Kaufland

Der Job als Influencer kann im heutigen Zeitalter mit einem hohen Gehalt einhergehen. Auch der Streamer aus Baden-Baden weiß das und nimmt deshalb immer wieder Werbeverträge an. Darunter reihen sich auch einige kuriose Werbeverträge, wie zuletzt die Kooperation mit der Supermarktkette Kaufland. Denn im Februar löste der 34-jährige Streamer Popstar Michael Wendler als das Werbegesicht von Kaufland ab und ist damit nun auf dem Kundenprospekt als "König von Kaufland" abgebildet.

